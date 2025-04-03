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Культура и шоу-бизнес

Алматинка обвинила известного казахстанского актера в избиении

Алия Бутеева, Шарип Серик, избиение , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 00:52 Фото: Instagram/aliya_booteyeva
Жительница Алматы Алия Бутеева обвинила известного казахстанского актера Шарипа Серика в избиении, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала 3 апреля на своей странице в Instagram. По словам девушки, с актером у них были отношения. 

"Даже в самом страшном сне я никогда не видела себя, что я буду той самой девушкой, которая говорит о том, что на нее поднял руку любимый мужчина. Но это случилось. (...) Единственное, что я хочу сказать своим постом, к сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать. Но я настолько была в шоке, что не могла поверить в происходящее", – написала Алия Бутеева под постом.

Девушка опубликовала видео, на котором видно, как она заходит в лифт, но мужчина, предположительно Шарип Серик, хватает ее за руку и вытаскивает обратно. Также она разместила фото, на котором половина ее лица покрасневшая – предположительно от удара.

Пользователи стали писать под постами Шарипа Серика гневные комментарии: 

  • Стыдись, кухонный боксер!
  • Требуем возбудить дело против этого кухонного боксера!

А ранее Динара Сатжан прокомментировала свой брак с миллиардером из списка Forbes. Подробнее можно узнать здесь.

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Айсулу Омарова
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