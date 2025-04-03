Алматинка обвинила известного казахстанского актера в избиении
Фото: Instagram/aliya_booteyeva
Жительница Алматы Алия Бутеева обвинила известного казахстанского актера Шарипа Серика в избиении, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала 3 апреля на своей странице в Instagram. По словам девушки, с актером у них были отношения.
"Даже в самом страшном сне я никогда не видела себя, что я буду той самой девушкой, которая говорит о том, что на нее поднял руку любимый мужчина. Но это случилось. (...) Единственное, что я хочу сказать своим постом, к сожалению, надо было сразу писать заявление, сразу давать отпор, не терпеть и ничего не ждать. Но я настолько была в шоке, что не могла поверить в происходящее", – написала Алия Бутеева под постом.
Девушка опубликовала видео, на котором видно, как она заходит в лифт, но мужчина, предположительно Шарип Серик, хватает ее за руку и вытаскивает обратно. Также она разместила фото, на котором половина ее лица покрасневшая – предположительно от удара.
Пользователи стали писать под постами Шарипа Серика гневные комментарии:
- Стыдись, кухонный боксер!
- Требуем возбудить дело против этого кухонного боксера!
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