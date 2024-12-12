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Общество

Какими болезнями страдают казахстанские школьники, рассказал вице-министр просвещения

Физкультура, уроки физкультуры в школе, школа, спорт, ученики, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 11:15 Фото: primeminister.kz
Вице-министр просвещения Едил Оспан на международной научно-практической конференции "Трансформация концептуальных основ физического воспитания в организациях образования" 12 декабря 2024 года рассказал, какими болезнями страдают казахстанские школьники, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что с 2018 по 2022 год в 1,6 раза увеличилась доля школьников с избыточной массой тела и ожирением. По данным большинства исследований, 70% детей страдают от последствий гиподинамии и избыточного веса.

"У таких детей чаще регистрируются травмы и в 3,5 раза выше заболеваемость ОРВИ. По результатам ежегодного медицинского осмотра казахстанских школьников выделен большой удельный вес детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, нервными болезнями, болезнями органов зрения. У 16,5% детей начальных классов выявлен сколиоз и у 2,3% заболевания – органов зрения, у 15% заболевания нервной системы, у 43% обнаружена близорукость, у 24% повышение артериального давления", – сказал Едил Оспан.

Он подчеркнул, что только 8% учителей физической культуры учитывают конкретные индивидуальные упущения физической подготовки учащихся. Среди обучающихся сохраняется низкая мотивация к самостоятельным занятиям физкультурой. Утреннюю гимнастику регулярно выполняет 5,3% обучающихся, а закаливающие процедуры – 10%.

"Практика показывает, что можно с 1 класса сформировать знания о здоровом образе жизни у детей младшего школьного возраста, то есть с 7 лет вовлекая их в занятия спортом в спортивных секциях", – добавил вице-министр.

Он считает, что важно пересмотреть и выработать критерии современного педагога физической культуры. Это должен быть человек с высоким интеллектом, поддерживающий здоровый образ жизни и основы педагогической этики.

"Этот вопрос сегодня является очень актуальным. Вы сами видите резонансные события с участием некоторых, скажем, отдельных педагогов физической культуры", – напомнил Едил Оспан.

Он также констатировал, что из 29 тыс. учителей физкультуры только 2,6% имеют высшую категорию. 0,2% являются педагогами-мастерами. Среди педагогов наблюдается низкий процент людей, имеющих послевузовское образование. Магистры и доктора PhD составляют всего 3%.

О проблеме детского ожирения в Казахстане можно почитать здесь.

Бауыржан Муканов
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