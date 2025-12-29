Назначен вице-министр просвещения РК

Постановлением правительства Жайык Шарабасов назначен на должность вице-министра просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Жайык Шарабасов родился в 1980 году в городе Уральске Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Академию государственного управления при президенте РК и Университет Уорик (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частной структуре. В 2004-2006 годах занимал должности и.о. главного специалиста, главного специалиста в различных отделах Департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области.

В разные годы занимал должности и.о. главного специалиста, главного специалиста отдела анализа и информационно-пропагандистской работы Комитета по делам религий Министерства юстиции РК; главного эксперта Управления по связям с религиозными объединениями Агентства по делам религий РК; руководителя Управления информационной безопасности, мобилизационной работы и гражданской обороны Министерства регионального развития РК; директора Департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.

В 2017-2019 гг. – заместитель акима Павлодарской области. В 2019 г. работал советником министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

В 2019-2023 гг. – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С сентября 2023 по настоящее время занимал должность заместителя заведующего отделом социально-экономической политики Администрации президента РК.

