#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
События

Жилой массив Чубары подключили к газу в Астане

газ, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 18:20 Фото: акимат Астаны
В рамках масштабного проекта по газификации Астаны к природному газу подключили столичный жилой массив Чубары, передает официальный сайт городского акимата.

Столичное Управление энергетики реализовало проект "Газификация города Астаны.

Фото: акимат Астаны

III очередь строительства. Газификация жилого массива "Чубары" (1-5 пусковые комплексы). В рамках этой работы было построено 7,5 км подводящего газопровода среднего давления, а также 31,3 км внутренних распределительных сетей низкого давления. В результате доступ к газу получили 890 домовладений жилого массива.

Фото: акимат Астаны

Ранее акиматом была осуществлена масштабная работа по строительству 950 километров сетей газоснабжения. На сегодня подключение потребителей к природному газу уже обеспечено в жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Агрогородок", "Железнодорожный", "Промышленный", Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, "Куйгенжар", "Мичурино", "Интернациональный", Family Village, Vela Village, "Уркер", "Тельмана", "Кирпичный", а также в трех микрорайонах – "Акбидай", "Казахауыл" и в старой части города в районе улицы Потанина.

Фото: акимат Астаны

К газу подключено более 13,8 тысячи абонентов. Вместе с тем на газ перевели 16 котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Уже построены газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток", что обеспечило суммарную мощность 950 Гкал/час.

Фото: акимат Астаны

Продолжается возведение газовой тепловой станции "Тельмана" с мощностью 620 Гкал/час.Таким образом, в текущем году доступом к газу будут обеспечены все жилые массивы и энергоисточники, предусмотренные проектом "Газификация города Астаны".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Когда газифицируют элитный жилой массив Чубары в Астане
20:17, 04 декабря 2024
Когда газифицируют элитный жилой массив Чубары в Астане
Еще один жилой массив подключили к газу в Астане
21:22, 30 ноября 2024
Еще один жилой массив подключили к газу в Астане
В Астане к газу подключили еще один жилой массив
17:53, 01 декабря 2024
В Астане к газу подключили еще один жилой массив
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: