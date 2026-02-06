Жилой массив Чубары подключили к газу в Астане

В рамках масштабного проекта по газификации Астаны к природному газу подключили столичный жилой массив Чубары, передает официальный сайт городского акимата.

Столичное Управление энергетики реализовало проект "Газификация города Астаны.

Фото: акимат Астаны

III очередь строительства. Газификация жилого массива "Чубары" (1-5 пусковые комплексы). В рамках этой работы было построено 7,5 км подводящего газопровода среднего давления, а также 31,3 км внутренних распределительных сетей низкого давления. В результате доступ к газу получили 890 домовладений жилого массива.

Фото: акимат Астаны

Ранее акиматом была осуществлена масштабная работа по строительству 950 километров сетей газоснабжения. На сегодня подключение потребителей к природному газу уже обеспечено в жилых массивах "Коктал-1", "Коктал-2", "Агрогородок", "Железнодорожный", "Промышленный", Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, "Куйгенжар", "Мичурино", "Интернациональный", Family Village, Vela Village, "Уркер", "Тельмана", "Кирпичный", а также в трех микрорайонах – "Акбидай", "Казахауыл" и в старой части города в районе улицы Потанина.

Фото: акимат Астаны

К газу подключено более 13,8 тысячи абонентов. Вместе с тем на газ перевели 16 котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Уже построены газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток", что обеспечило суммарную мощность 950 Гкал/час.

Фото: акимат Астаны

Продолжается возведение газовой тепловой станции "Тельмана" с мощностью 620 Гкал/час.Таким образом, в текущем году доступом к газу будут обеспечены все жилые массивы и энергоисточники, предусмотренные проектом "Газификация города Астаны".