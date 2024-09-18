Минэкологии о пожарах на мусорных полигонах: Со следующего года наведем порядок

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев 18 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса рассказал, почему в Казахстане так часто горят мусорные полигоны и когда уже эту проблему решат, сообщат корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, из имеющихся 303 тыс. мусорных полигонов всего 634 соответствуют требованиям экологического кодекса. Это одна из причин частых возгораний.

"Содержание полигонов находится в компетенции местных исполнительных органов. По последнему случаю возгорания мусора на полигоне в Мангистауской области рядом с городом – площадь пожара была около 800 кв. метров и 16 сентября пожар потушили. Чтобы перевести в порядок мусорные полигоны в соответствии с законодательством, мы провели в этом году определенную работу. Надо было понять, почему у нас полигоны не соответствуют", – дополнил Нысанбаев.

С его слов, зачастую не соответствуют мусорные полигоны, которые находятся в сельских населенных пунктах. Это связано с тем, что были одинаковые требования для строительства полигонов как для крупных городов, так и сельских населенных пунктов.

"Например, для сельского населенного пункта, где проживает 1000 человек, надо было потратить столько же денег, сколько требуется для строительства полигона в городе. Поэтому мы с акиматами встречались в режиме офлайн – отработали все требования и упростили. Например, в Костанайской области поселок имеет численность населения до 600 человек, и для них это было затратно строить. Чтобы обеспечить полигонами (сельские населенные пункты – Прим. ред.) в соответствии с требованием экологического кодекса, необходимо порядка 135 млрд тенге. Поэтому мы упростили и зашли с поправками в закон. Думаю, со следующего года мы будем наводить порядок на полигонах", – озвучил министр.

16 сентября 2024 года о постоянных пожарах на мусорном полигоне возле Актау высказался депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин.