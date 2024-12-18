В Алматы впервые внедрили практику комплексного содержания дворовых территорий

Об этом на выездном брифинге в СЦК 18 декабря 2024 года сообщил аким города Ерболат Досаев.

По его словам, в текущем году акиматом города впервые внедрена практика комплексного содержания дворовых территорий, которая предусматривает санитарную очистку, ремонт элементов благоустройства и содержание зеленых зон в одном договоре.

"Благодаря этому сняты вопросы по границам ответственности", – сказал Ерболат Досаев.

Аким мегаполиса подчеркнул, что для комплексного содержания более 4000 дворовых территорий города увеличено финансирование с 24,8 млрд тенге в 2024 году до 27 млрд тенге в 2025 году.

Следует отметить, что акиматом Алматы впервые внедрена практика заключения трехлетних договоров. Ранее конкурсы по содержанию дворов и улиц проводились раз в год, и подрядным организациям было невыгодно приобретать дорогостоящую спецтехнику.

Данная мера позволит создать более предсказуемую и устойчивую рабочую среду для развития подрядных организаций.

Кроме того, нововведение позволит избежать простоя в уборке из-за отсутствия подрядчиков в период проведения конкурсных процедур. В свою очередь подрядные организации смогут планировать расходы на приобретение техники и расширение штата сотрудников.

Фото: Адиль Садыков

Кроме того, нововведение позволит избежать простоя в уборке из-за отсутствия подрядчиков в период проведения конкурсных процедур. В свою очередь подрядные организации смогут планировать расходы на приобретение техники и расширение штата сотрудников.