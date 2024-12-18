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Акимат озвучил планы на 2025 год по возрождению статуса "Алматы – город-сад"

Акимат озвучил планы на 2025 год по возрождению статуса &quot;Алматы – город-сад&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С начала 2023 года в Алматы высажено порядка 650 тыс. деревьев и кустарников. Об этом на выездном брифинге в СЦК в Алматы сообщил аким города Ерболат Досаев.

"Во исполнение поручения главы государства о возрождении статуса "Алматы – город-сад" утверждена Дорожная карта по высадке 2,5 млн зеленых насаждений до 2030 года. С 2025 года при посадке акиматом Алматы будут массово применены крупномерные саженцы. Таким образом будет высажено 27 тыс. саженцев высотой от 4 и более 6 метров", – сообщил аким.

Правилами защиты и ухода за зелеными насаждениями в городе Алматы внедрена норма по обязательному подведению поливочной системы.

Акимат озвучил планы на 2025 год по возрождению статуса "Алматы – город-сад", фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:00

Фото: пресс-служба акимата Алматы

За 2 года установлено 500 км сетей автополива и капельного орошения. В 2025 году будет установлено еще 290 км таких сетей (на сумму 4,1 млрд тенге), что позволит увеличить охват системой автополива до 1 млн деревьев.

В результате применения новых подходов по посадке и содержанию зеленых насаждений города Алматы снижен отпад саженцев с 30% в 2022 году до 10% в 2024 году.

Акимат озвучил планы на 2025 год по возрождению статуса "Алматы – город-сад", фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:00

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, в апреле 2024 года в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" проведена масштабная акция по озеленению города "Алматы – город-сад". Районные акиматы также активно подключились к созданию яблоневых аллей и высадке кустарников. Всего было высажено более 7 тыс. зеленых насаждений, включая 4 015 плодовых деревьев, 1 090 лиственных деревьев и 2 600 кустарников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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