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Общество

В Аягозе восстанавливают подачу электроэнергии после пожара на подстанции

В Аягозе восстанавливают подачу электроэнергии после пожара на подстанции, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 09:58 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 декабря 2024 года в 23:30 на пульт службы 101 Аягозского района поступило сообщение о возгорании на подстанции АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК). Для тушения пожара были привлечены 4 пожарные машины и 15 сотрудников.

По данным пресс-службы акимата области Абай, в результате проведенных мероприятий пожар был локализован в 23:59, пострадавших нет.

В настоящее время ведутся работы по установлению причины возгорания.

Также отмечено, что уже полностью обеспечено электроснабжение всех сельских округов, за исключением сельского округа Мамырсу и части города Аягоз.

В городе, в первую очередь, были начаты работы по запуску 6 централизованных отопительных котельных, из которых на данный момент запущены 5.

Завершаются работы по запуску последней. Сотрудники АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК) проводят работы по устранению неисправностей и восстановлению подачи электроэнергии для жителей.

Ремонтные работы проводят 7 бригад АО "ОЭСК", прибывших из Урджара, Жармы, Усть-Каменогорска и Семея, а также 3 бригады из Аягоза.

Всего в восстановительных работах задействовано около 30 специалистов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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