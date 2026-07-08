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Происшествия

16 человек экстренно эвакуировали из-за пожара в рыболовном магазине Павлодара

пожар в рыболовном магазине, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 21:51 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодаре пожарные потушили возгорание в рыболовном магазине на улице Малайсары батыра. Сообщение о задымлении поступило на пульт 101, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, после прибытия подразделения сразу приступили к тушению.


"Огонь распространился на торговый зал и складское помещение. Для обеспечения безопасности из подъезда жилого дома эвакуировали 16 человек, среди которых четверо детей. Пожар был оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.

Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что локомотив загорелся на железной дороге под Астаной.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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