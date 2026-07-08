16 человек экстренно эвакуировали из-за пожара в рыболовном магазине Павлодара
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Павлодаре пожарные потушили возгорание в рыболовном магазине на улице Малайсары батыра. Сообщение о задымлении поступило на пульт 101, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, после прибытия подразделения сразу приступили к тушению.
"Огонь распространился на торговый зал и складское помещение. Для обеспечения безопасности из подъезда жилого дома эвакуировали 16 человек, среди которых четверо детей. Пожар был оперативно ликвидирован", – говорится в сообщении.
Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что локомотив загорелся на железной дороге под Астаной.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript