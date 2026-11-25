Какие преимущества имеет рассмотрение споров в международном арбитраже
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от информационной системы "PRG" на тему: Преимущества рассмотрения споров в международном арбитраже: взгляд корпоративного юриста.
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
- Особенности арбитражной процедуры рассмотрения спора.
- Значение конфиденциального рассмотрения спора.
- Роль сторон в выборе арбитра/арбитров, важность данного аспекта арбитража и практические советы.
- Представление и оценка доказательств в арбитраже.
- Расходы при рассмотрении спора: арбитражный сбор, вознаграждение арбитров, вознаграждение представителей.
- Особенности исполнения арбитражных решений.
Спикеры:
- Артем Дудко, FCIArb, партнер юридической фирмы "Osborne Clarke",
- Даулет Кудерин, руководитель отдела судебной практики компании "BI Group".
Модератор: Аскар Калдыбаев, председатель Международного арбитражного центра "Туран", к.ю.н.
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