Штрафы на миллионы: что нашли в автобусных парках Алматы

В коммунальном автобусном парке №3 Алматы в ходе проверки на выбросы выявили автобусы без катализаторов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в автопарке числится 289 автобусов, из них 40 находится на ремонте. В рамках проверки специалисты осмотрели 249 единиц транспорта.

В результате установлено, что у 50 автобусов отсутствуют катализаторы, которые являются важным элементом системы очистки выхлопных газов.

По данным пресс-службы акимата Алматы, это не первый автопарк, в котором выявлены подобные нарушения.

Ранее в автобусных парках ТОО "NEO City TRANS" и ТОО "TALAP T" по итогам замеров также были выявлены превышения нормативов выбросов у части транспортных средств.

"По выявленным нарушениям составлены административные протоколы по статьям 333 и 334 КоАП РК, наложены штрафы на общую сумму 13,3 млн тенге, а также выданы предписания об устранении нарушений". Пресс-служба акимата Алматы

Мы также уже рассказывали, что с 28 апреля 2026 года в Алматы стартовал технический пилотный проект зоны с низким уровнем выбросов (LEZ). Эксперимент с "чистым воздухом" реализуется в квадрате следующих улиц: южнее ул. Богенбай батыра, севернее пр. Абая, восточнее ул. Желтоксан и западнее пр. Достык.