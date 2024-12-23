Социальная поддержка и образование: проекты, реализованные в 2024 году

Для Фонда Нурсултана Назарбаева уходящий 2024 год был годом претворения в жизнь десятков проектов по социальной поддержке населения. В мероприятия фонда вовлечены десятки тысяч казахстанцев – школьники и студенты, педагоги и представители НПО, деятели культуры и науки.

Большой вклад в реализацию проектов внесли наши партнеры, среди которых центральные исполнительные органы, акиматы регионов, благотворительные, общественные фонды и другие.

В течение года КФ El Umiti при фонде своими проектами охватил более 960 тыс. детей и представителей молодежи в возрасте от семи до 29 лет.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Служба Qabilet, Smart Ustaz, "Тәуелсіздік дәуірі", El Umiti Talent, премия El Umiti, Debat Eli – проекты, охватившие десятки тысяч людей, помогают выявить способности школьников, предоставить педагогам современные инструменты для профессионального роста, улучшить знания учащихся и получить гранты.

Олимпиада для сельских школ "Мың бала" ежегодно охватывает более 60% учащихся 6-х классов. По итогам ее финала этого года отобраны 1 тыс. победителей, из них 380 зачислены в специализированные школы для одаренных детей.

Многие годы Фонд Нурсултана Назарбаева вручает именные стипендии лучшим студентам. С 2010 года обладателями стипендий стали 999 студентов. В этом году участие в конкурсе приняли 224 студента, из которых 40 были удостоены награды.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В рамках масштабного проекта Ozyq urpaq, реализуемого совместно со школой "Роботек", в этом году охвачено 750 детей из 15 школ Усть-Каменогорска, Актобе и Уральска. Там школьники проходят обучающие курсы робототехники, а преподаватели повышают свою профессиональную квалификацию. С 2022 года было охвачено еще 1900 учеников из пяти городов – Жезказган, Семей, Актау, Костанай, Кызылорда.

По-новому выстроена работа Музея Первого Президента при Фонде. Сегодня музей состоит из обширной коллекции архивных документов, экспонатов, посвященных этапам жизни и деятельности Первого Президента, истории независимости Казахстана. Это помогает гостям музея лучше знать историю страны, способствует укреплению патриотизма у подрастающего поколения.

Трудно переоценить роль и значимость проекта "Қамқорлық" по открытию детских реабилитационных центров по всей стране.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Проект реализуется с 2019 года КФ "Қамқорлық" в партнерстве с акиматами регионов, КФ Samruk-Kazyna Trust, фондом "Қазақстан халқына".

За пять лет открыто 17 реабилитационных центров, семь центров для детей с аутизмом, 17 центров раннего вмешательства, 16 кабинетов поддержки инклюзии при школах.

С открытия центров более 51 585 детей получили комплексную помощь. Из них 4455 детей сделали свои первые шаги.

Каждый год проводится Ярмарка социальных идей и проектов. За 20 лет победителями ярмарки стали более 300 проектов, ориентированных на развитие инклюзии, образования, культуры, спорта и т. д.

Только в этом году на конкурс было подано 116 заявок. 10 НПО получили до 3 млн тенге каждая.

Поддержка НПО также осуществлялось и в ходе проведения дней фонда в регионах, где вручались сертификаты по 2,5 и 3 млн тенге.

В течение четырех лет в рамках акции Qolqanat оказана помощь около 7 тыс. многодетных малообеспеченных семей. В этом году удалось помочь 2 тыс. семей. Им были доставлены продукты питания и гигиенические товары.

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Эти и многие другие проекты фонда позволили выявить и поддержать тысячи юных талантов, помочь детям обрести здоровье, новое развитие, оказать реальную поддержку нуждающимся.

В этом заключается главная значимость проектов Фонда Нурсултана Назарбаева.