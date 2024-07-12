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Более 15 тысяч проектов поддержано государством с начала 2024 года

Более 15 тысяч проектов поддержано государством с начала 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 11:00 Фото: Даму
В рамках реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса с начала 2024 года Фондом "Даму", дочерней организацией Холдинга "Байтерек", поддержано 15 538 проектов предпринимателей на общую сумму кредитов более 865 млрд тенге.

Фонд "Даму" оказывает меры государственной поддержки в виде субсидирования, гарантирования и льготного финансирования, направленные на развитие МСБ в Казахстане.

Так, за 1 полугодие 2024 года по инструменту субсидирования Фонд поддержал 8637 проектов на сумму кредитов 568 млрд тенге, гарантии выданы по 5618 проектам на сумму 193 млрд тенге и льготное финансирование получили 1383 проекта на сумму 104 млрд тенге.

При этом 71,8% заемных средств использованы на инвестиционные цели, такие как приобретение оборудования, модернизацию, строительство, и 26,6% – на пополнение оборотных средств.

"Хотелось бы отметить увеличение количества поддержанных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных на обеспечение импортозамещения и производство экспортоориентированной продукции. Так, за 6 месяцев 2024 года поддержано 2949 проектов данной отрасли на сумму кредитов 296,3 млрд тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 8,4%".  Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

В рамках Единой комплексной программы поддержки предпринимательства субсидированием ставки вознаграждения в большей степени воспользовались проекты транспорта и логистики (2139 проектов), сферы услуг (1869 проектов) и обрабатывающей промышленности (1690 проектов). Наибольшая концентрация проектов отмечена в Актюбинской области (753 проекта), г. Алматы (732 проекта) и г. Астана (677 проектов).

Инструментом гарантирования также воспользовались предприниматели отрасли сферы услуг (1433 проекта), транспорта (1218 проектов) и обрабатывающей промышленности (986 проектов).

В социально значимых сферах государственную поддержку в виде субсидирования ставки вознаграждения получили 424 проекта образования и 289 проектов здравоохранения, гарантии выданы по 204 и 133 проектам соответственно.

Льготное финансирование через партнеров Фонда распределилось следующим образом: 39% проектов реализуется в сфере услуг, 22% – в обрабатывающей промышленности и 39% – в прочих отраслях экономики.

Сегодня государственные программы по поддержке предпринимательства активно реализуются в моногородах и сельских населенных пунктах. За первые 6 месяцев этого года были поддержаны 7398 проектов на общую сумму свыше 337 млрд тенге, что составляет почти 40% от выделенных средств. Предприниматели в моногородах и селах могут получать поддержку на льготных условиях без ограничений по отраслям и платить по кредитам меньше, чем предприниматели, реализующие проекты в больших городах.

Также Фонд "Даму" продолжает работу по внедрению инновационных цифровых подходов для повышения доступности предпринимателей к кредитным ресурсам. Стоит отметить, что в настоящее время уровень цифровизации бизнес-процессов Фонда составил 100%. Предприниматели имеют возможность подать заявку через портал online.damu.kz, что позволяет рассматривать проекты предпринимателей от 1 до 5 рабочих дней. Договора по гарантированию и субсидированию также рассматриваются и подписываются в онлайн-формате.

Перечень предоставляемых для предпринимателей услуг расширяется в соответствии с запросами рынка. Так, с начала июня Фонд выдает гарантии в размере 85% на сумму кредита до 1,5 млрд тенге по проектам агропромышленного комплекса для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Все поддержанные государством проекты имеют важное социально-экономическое значение, поскольку влияют на уровень занятости, доступность товаров и услуг, экономическое развитие регионов. Так, поддержанными Фондом "Даму" предприятиями с 2010 года произведено продукции на сумму 104,5 трлн тенге, сумма налоговых поступлений в бюджет государства составила 7,1 трлн тенге, сохранено и создано более 1,1 млн постоянных рабочих мест.

За весь период деятельности Фондом "Даму" поддержано более 214 тысяч проектов на сумму кредитов более 12,87 триллиона тенге.

Айсулу Омарова
Байтерек 2024 год МСБ Предприниматели
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