Более 15 тысяч проектов поддержано государством с начала 2024 года

В рамках реализации государственной поддержки малого и среднего бизнеса с начала 2024 года Фондом "Даму", дочерней организацией Холдинга "Байтерек", поддержано 15 538 проектов предпринимателей на общую сумму кредитов более 865 млрд тенге.

Фонд "Даму" оказывает меры государственной поддержки в виде субсидирования, гарантирования и льготного финансирования, направленные на развитие МСБ в Казахстане.

Так, за 1 полугодие 2024 года по инструменту субсидирования Фонд поддержал 8637 проектов на сумму кредитов 568 млрд тенге, гарантии выданы по 5618 проектам на сумму 193 млрд тенге и льготное финансирование получили 1383 проекта на сумму 104 млрд тенге.

При этом 71,8% заемных средств использованы на инвестиционные цели, такие как приобретение оборудования, модернизацию, строительство, и 26,6% – на пополнение оборотных средств.

"Хотелось бы отметить увеличение количества поддержанных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных на обеспечение импортозамещения и производство экспортоориентированной продукции. Так, за 6 месяцев 2024 года поддержано 2949 проектов данной отрасли на сумму кредитов 296,3 млрд тенге, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 8,4%". Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

В рамках Единой комплексной программы поддержки предпринимательства субсидированием ставки вознаграждения в большей степени воспользовались проекты транспорта и логистики (2139 проектов), сферы услуг (1869 проектов) и обрабатывающей промышленности (1690 проектов). Наибольшая концентрация проектов отмечена в Актюбинской области (753 проекта), г. Алматы (732 проекта) и г. Астана (677 проектов).

Инструментом гарантирования также воспользовались предприниматели отрасли сферы услуг (1433 проекта), транспорта (1218 проектов) и обрабатывающей промышленности (986 проектов).

В социально значимых сферах государственную поддержку в виде субсидирования ставки вознаграждения получили 424 проекта образования и 289 проектов здравоохранения, гарантии выданы по 204 и 133 проектам соответственно.

Льготное финансирование через партнеров Фонда распределилось следующим образом: 39% проектов реализуется в сфере услуг, 22% – в обрабатывающей промышленности и 39% – в прочих отраслях экономики.

Сегодня государственные программы по поддержке предпринимательства активно реализуются в моногородах и сельских населенных пунктах. За первые 6 месяцев этого года были поддержаны 7398 проектов на общую сумму свыше 337 млрд тенге, что составляет почти 40% от выделенных средств. Предприниматели в моногородах и селах могут получать поддержку на льготных условиях без ограничений по отраслям и платить по кредитам меньше, чем предприниматели, реализующие проекты в больших городах.

Также Фонд "Даму" продолжает работу по внедрению инновационных цифровых подходов для повышения доступности предпринимателей к кредитным ресурсам. Стоит отметить, что в настоящее время уровень цифровизации бизнес-процессов Фонда составил 100%. Предприниматели имеют возможность подать заявку через портал online.damu.kz, что позволяет рассматривать проекты предпринимателей от 1 до 5 рабочих дней. Договора по гарантированию и субсидированию также рассматриваются и подписываются в онлайн-формате.

Перечень предоставляемых для предпринимателей услуг расширяется в соответствии с запросами рынка. Так, с начала июня Фонд выдает гарантии в размере 85% на сумму кредита до 1,5 млрд тенге по проектам агропромышленного комплекса для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Все поддержанные государством проекты имеют важное социально-экономическое значение, поскольку влияют на уровень занятости, доступность товаров и услуг, экономическое развитие регионов. Так, поддержанными Фондом "Даму" предприятиями с 2010 года произведено продукции на сумму 104,5 трлн тенге, сумма налоговых поступлений в бюджет государства составила 7,1 трлн тенге, сохранено и создано более 1,1 млн постоянных рабочих мест.

За весь период деятельности Фондом "Даму" поддержано более 214 тысяч проектов на сумму кредитов более 12,87 триллиона тенге.