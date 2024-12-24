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Общество

200 детей поздравили на новогодней елке акима Карагандинской области

200 детей поздравили, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:05 Фото: акимат Карагандинской области
Массу эмоций и впечатлений подарила детворе традиционная елка акима Карагандинской области. На новогодний праздник от имени главы государства собрались гости со всего региона.

Водили хороводы и веселились 200 ребят: воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей и отличники учебы, победители конкурсов и соревнований.

Для детей подготовили театральное сказочное представление "Қош келдің, жаңа жыл".

Вместе с Алдаром-Косе и сказочными персонажами участники прогнали злых пиратов.

Затем отправились в волшебное путешествие, играли, танцевали.

Лазерное шоу добавило новогодней атмосферы. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети зажгли новогоднюю красавицу. Символ 2024 года Улитка передала эстафету забавной Змейке.

И сами гости были в маскарадных костюмах.

Образы самые разные: прекрасные Снежинки и Королевы, Батыры и Герои-спасатели, Волшебники и Мушкетеры.

200 детей поздравили, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:05

Фото: акимат Карагандинской области

От имени президента РК с наступающим праздником детей поздравил аким области Ермаганбет Булекпаев.

"Я рад встретиться с вами перед Новым годом! Это праздник, который дарит нам веру в сказку, исполнение желаний. Вы главные герои этого волшебного времени. Пусть этот день подарит вам много радости, яркие эмоции и самые добрые воспоминания! Каждый из вас уникален, талантлив и очень важен для нас. Ваши улыбки – наша самая большая награда. Мы, взрослые, всегда будем рядом, чтобы помогать вам расти, учиться, творить и мечтать. Новый год – это время начинать что-то новое и делать все, чтобы ваши мечты сбывались. Пусть ваш мир всегда будет наполнен теплом, заботой и любовью!" – сказал глава региона.

Каждый участник праздника получил подарок. Помимо набора сладостей, детям вручили сотовые телефоны, энциклопедии и рюкзаки.

200 детей поздравили, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:05

Фото: акимат Карагандинской области

Из Темиртау на новогоднюю елку приехали близнецы Богдан и Глеб Вайсбейн. Они учатся в специализированной школе-лицее информационных технологий "Озат". Победители олимпиад по физике и химии.

"Первый раз на таком празднике. Очень обрадовались, когда нас пригласили. Мы в маске гангстеров, но в душе очень добрые. В преддверии наступающего Нового года хотим пожелать всем мира и добра, крепкого здоровья и, конечно же, любви," – поздравили с праздником отличники учебы.

200 детей поздравили, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:05

Фото: акимат Карагандинской области

Маленький Дед Мороз Жанторе Кайсар пожелал всем чудес и исполнения желаний.

"Такого представления, как сегодня, раньше не видела. Все волшебно и замечательно. Этот год для меня был хорошим. Участвовала в различных олимпиадах и конкурсах. Успехи хорошие, а дальше, надеюсь, все будет еще лучше", – поделилась Вероника Марченко, приехавшая из Шахтинска.

После шоу-программы для детей накрыли праздничный стол.

200 детей поздравили, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 17:05

Фото: акимат Карагандинской области

Айсулу Омарова
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