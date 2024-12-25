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Общество

Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства на Президентской елке

Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:05 Фото: акимат города Алматы
В Алматы состоялась традиционная Президентская новогодняя елка "Таңғажайып Жаңа Жыл".

Для участия в празднике были приглашены 400 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, а также одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.

Гостей елки от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил аким Алматы Ерболат Досаев.

Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:05

Фото: акимат города Алматы

Праздничную атмосферу задали сказочные персонажи – Олаф и новогодний Олень. Вместе с детьми они отправились в увлекательное приключение, преодолевая квесты и разгадывая загадки. Основной задачей стал поиск волшебных ключей для сундука с секретом. Разгадав все тайны и открыв сундук, дети попали на сказочное представление "Щелкунчик" в исполнении артистов Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, которое стало кульминацией праздника.

"Сегодня мы стали частью сказочного чуда. Это настроение задали аниматоры и конкурсы с интересными заданиями. Мне особенно понравилось искать ключи, которые должны были открыть волшебный сундук. Чтобы его открыть и узнать, что в нем, мы должны были объединиться и быстро решить загадки. Это была захватывающая игра, некоторые задания были сложными, но вместе с другими ребятами мы их решили. Этот день оставил у меня самые незабываемые впечатления", – поделилась ученица школы-интерната №17 Талшын Кудусова.
Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:05

Фото: акимат города Алматы

В программе праздника были традиционные конкурсы от Аяз Ата и Акшакар, а в завершение для детей выступил популярный артист SADRADDIN с новогодней композицией "Песня".

Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:05

Фото: акимат города Алматы

"У меня сложилось ощущение, что я попала в сказку, везде была волшебная атмосфера! Для нас было приготовлено много увлекательных игр и состязаний на скорость, смекалку и смелость. Особенно мне запомнился раунд, где надо было исполнить песню, чтобы разбудить волшебного персонажа и заставить его танцевать. Было сложновато проходить, но в то же время было весело. Я очень хорошо провела время, даже почувствовала себя героиней сказки", – отметила ученица специальной школы-интерната №6 Арай Байбасарова.

Все гости праздника получили новогодние подарки от имени президента Республики Казахстан.

Алматинские дети погрузились в мир новогоднего волшебства, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 09:05

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
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