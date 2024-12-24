В Костанайской области продавцов пиротехники оштрафовали на 1,5 млн тенге

Ежегодно, перед новогодними праздниками, полицейские проверяют торговые точки, рынки и другие места, где могут продаваться фейерверки и салюты. Так в Костанайской области пресекают незаконную торговлю пиротехническими изделиями, сообщает Zakon.kz.

В этом году в операции участвуют более 150 полицейских и 30 сотрудников ДЧС, работающих в 60 рейдовых группах.

По информации kstnews.kz, уже выявлено 15 случаев незаконной торговли пиротехникой. Продавцы, нарушившие закон, привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 1 млн 384 тысяч тенге.

К примеру, в эти выходные в областном центре на "Складской" полицейские выявили местного жителя, торгующего просроченными салютами. Сотрудники изъяли у него 32 коробки с различными пиротехническими изделиями.

Рекомендации покупателям Полицейские напоминают, что безопасно покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или стационарных павильонах. При покупке важно запросить у продавца сертификат товара и удостовериться в его сроке годности.

Особое внимание следует уделить состоянию упаковки: если она повреждена или дата на упаковке была изменена, от покупки лучше отказаться. Кроме того, покупка пиротехнических изделий на улице представляет собой серьезную опасность, так как никто не может гарантировать их безопасность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". ОПМ направлено на предупреждение пожаров и снижение числа жертв от некачественных петард в новогодние праздники.

