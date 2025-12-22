В Акмолинской области полиция серьезно взялась за торговцев пиротехники

В Акмолинской области продолжается профилактическая работа полиции и компетентных служб по выявлению фактов незаконного оборота пиротехнических изделий, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали полицейские, ОПМ "Пиротехника" стартовало 5 декабря 2025 года и продлится до 3 января 2026 года.

"В течение месяца под особым контролем правоохранительных органов находятся торговцы, занимающиеся реализацией нелицензированной продукции, использование которой может привести к тяжелым последствиям. Для выявления и пресечения нарушений в Акмолинской области создано более 80 мобильных групп, задействовано свыше 300 сотрудников полиции". ДП Акмолинской области

Правоохранители в регионе провели 138 рейдов, во время которых владельцам и продавцам торговых объектов разъяснялись правила реализации пиротехнических изделий, а также ответственность за нарушение законодательства.

За две недели полицейские выявили шесть фактов незаконной торговли. Все нарушители наказаны. Из незаконного оборота изъяты десятки коробок несертифицированной пиротехнической продукции.

19 декабря 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к гражданам с важным предупреждением по использованию пиротехнических изделий. Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова рассказала, что в период проведения новогодних праздников по стране проводится ОПМ "Пиротехника". Цель – обеспечение общественной безопасности и соблюдение физическими и юридическими лицами установленных правил оборота гражданских пиротехнических изделий.