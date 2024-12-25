Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря
Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 25 декабря 2024 года на брифинге в ведомстве, чиновников с предпринимателями подозревают в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных для приобретения спортивного инвентаря. Также были заключены договора с туроператорами по завышенной стоимости.
"Директор РГКП, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области", – сказал Данияр Бигайдаров.
Кроме того, Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды.
Они подозреваются в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере с применением насилия. Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.
Ранее сообщалось, что руководителя и сотрудника Дирекции развития спорта по олимпийским видам осудили за хищение бюджетных средств.