Антикор завершил расследование о хищении 585 млн тенге при покупке спортинвентаря

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Минтуризма и спорта и его заместителя, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 25 декабря 2024 года на брифинге в ведомстве, чиновников с предпринимателями подозревают в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных для приобретения спортивного инвентаря. Также были заключены договора с туроператорами по завышенной стоимости.

"Директор РГКП, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области", – сказал Данияр Бигайдаров.

Кроме того, Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды.

Они подозреваются в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере с применением насилия. Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.

Ранее сообщалось, что руководителя и сотрудника Дирекции развития спорта по олимпийским видам осудили за хищение бюджетных средств.

