Выяснилось, на каких условиях теперь будет работать Шайдоров по новому контракту

Временно исполняющий обязанности заместителя директора "Дирекции развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Минспорта и туризма РК Оралхан Балмагамбетов объяснил ситуацию с задержкой зарплаты Михаила Шайдорова, сообщает Zakon.kz.

Как передает sportarena.kz, он подчеркнул, что никакого конфликта или противостояния нет, это обычный рабочий процесс.

По его словам, речи о полугодовой задержке зарплаты не идет, так как за январь и февраль все выплаты произведены в полном объеме. Действительно, есть задержка за март и апрель, которая возникла по вполне объективным причинам.

"Как вы знаете, после игр в Милане начался новый олимпийский цикл, что предполагает заключение нового договора на улучшенных условиях, так как Михаил представлен уже в более высоком статусе. Однако на сегодняшний день Михаил все еще не подписал новый договор. Объясню почему. Во-первых, после Олимпиады он находился на отдыхе за пределами страны, поэтому физически не мог подписать документы. Во-вторых, у него возникли вопросы к некоторым пунктам в контракте – там прописаны спортивные показатели, к которым должен стремиться спортсмен, получающий государственное финансирование. Но это абсолютно стандартная международная практика, так работают атлеты в Великобритании, Германии, Корее. Государство дает отличные условия и фиксирует цели", – сказал Оралхан Балмагамбетов.

Он добавил, что на аналогичных условиях работают все наши чемпионы и призеры Олимпийских игр – Елдос Сметов, Нурбек Оралбай, Нариман Курбанов, Назым Кызайбай и др. При этом никогда ни у кого не возникает вопросов.

На сегодняшний день команда и тренеры Михаила уже детально изучили договор и полностью с ним согласились. Балмагамбетов пояснил, что речь идет о работе с государственным бюджетом, который требует строжайшей отчетности. Чисто технически и законодательно система не может провести оплату без подписанного обеими сторонами договора.

Новый контракт уже полностью готов, его условия превосходят старый договор и в полной мере учитывают высокий статус чемпиона. Как только Михаил подпишет документы ему сразу же выплатят все причитающиеся средства.

Ранее Минспорта РК дало общие разъяснения на претензии олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.