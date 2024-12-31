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Общество

Как будет работать общественный транспорт в Астане в новогодние выходные

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 11:32 Фото: pixabay
Компания City Transportation Systems предоставила информацию о том, как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 декабря, общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменении.

В праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня (06:00 – 23:00);

1 января

До 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу. После 10:00 час. – согласно расписанию в штатном режиме.

Экспресс и пригородные маршруты – по утвержденному расписанию.

2-4 января – по расписанию выходного дня без изменений.

5-6 января – городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня.

7 января – курсируют согласно расписанию выходного дня.

В последующие дни общественный транспорт будет работать в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели).

О том, какие мероприятия можно посетить в Астане 31 декабря, читайте здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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