Как будет работать общественный транспорт в Астане в новогодние выходные

Компания City Transportation Systems предоставила информацию о том, как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 31 декабря, общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменении.

В праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня (06:00 – 23:00);

1 января

До 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу. После 10:00 час. – согласно расписанию в штатном режиме.

Экспресс и пригородные маршруты – по утвержденному расписанию.

2-4 января – по расписанию выходного дня без изменений.

5-6 января – городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня.

7 января – курсируют согласно расписанию выходного дня.

В последующие дни общественный транспорт будет работать в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели).

О том, какие мероприятия можно посетить в Астане 31 декабря, читайте здесь.