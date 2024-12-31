Как будет работать общественный транспорт в Астане в новогодние выходные
Сегодня, 31 декабря, общественный транспорт работает по утвержденному расписанию, без изменении.
В праздничные дни городские и пригородные маршруты работают согласно расписанию выходного дня (06:00 – 23:00);
1 января
До 10:00 городские автобусы будут курсировать через одну единицу. После 10:00 час. – согласно расписанию в штатном режиме.
Экспресс и пригородные маршруты – по утвержденному расписанию.
2-4 января – по расписанию выходного дня без изменений.
5-6 января – городские и пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно расписанию рабочего дня.
7 января – курсируют согласно расписанию выходного дня.
В последующие дни общественный транспорт будет работать в штатном режиме согласно действующему расписанию (согласно дню недели).
О том, какие мероприятия можно посетить в Астане 31 декабря, читайте здесь.