Как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни

В ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны рассказали, как в праздничные дни будет работать общественный транспорт столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным CTS, 30 и 31 декабря 2023 года автобусы в Астане будут курсировать по расписанию выходного дня – с 6:00 до 23:00.

Также в компании рассказали, как будет ходить общественный транспорт столицы в новом – 2024 году:

1 января – с 6:00 до 10:00 будет курсировать 50% автобусов, после 10:00 – согласно расписанию в штатном режиме до 23:00;

– с 6:00 до 10:00 будет курсировать 50% автобусов, после 10:00 – согласно расписанию в штатном режиме до 23:00; 2 января – по субботнему расписанию (6:00 - 23:00);

– по субботнему расписанию (6:00 - 23:00); с 3 по 12 января городской общественный транспорт курсирует по субботнему расписанию.

Вместе с тем в CTS отметили, что с 3 января пригородные маршруты курсируют в штатном режиме, согласно утвержденному расписанию (согласно дню недели).

"Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок", – попросили астанчан в ТОО "CTS".

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