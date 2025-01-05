Похитили у дольщиков 1,8 млрд тенге: в ВКО задержаны топ-менеджеры строительной компании

Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 5 января 2025 года поделился официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

"Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 граждан. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено", – рассказал он.

В агентстве отметили, что вопреки требованиям закона компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.

"Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор". Алибек Абдилов

Как подчеркнул официальный представитель АФМ, в целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению", – заключил Алибек Абдилов.

26 декабря 2024 года стало известно, что в Астане сотрудники Департамента АФМ выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа.