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Общество

Похитили у дольщиков 1,8 млрд тенге: в ВКО задержаны топ-менеджеры строительной компании

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строительная спецтехника , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 09:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Противоправная деятельность топ-менеджеров строительной компании пресечена Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 5 января 2025 года поделился официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

"Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили денежные средства в сумме 1,8 млрд тенге. Двое подозреваемых заключали ложные договоры на долевое участие в строительстве в городе Усть-Каменогорск и ввели в заблуждение 102 граждан. Фактически объект превратился в долгострой. Несмотря на неоднократное продление сроков, возведение жилого комплекса так и не было завершено", – рассказал он.

В агентстве отметили, что вопреки требованиям закона компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков.

"Подозреваемые с санкции суда арестованы и помещены в следственный изолятор".Алибек Абдилов

Как подчеркнул официальный представитель АФМ, в целях возмещения ущерба пострадавшим и обеспечения конфискации арестовано имущество подозреваемых на сумму 2,3 млрд тенге.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК иные сведения не подлежат разглашению", – заключил Алибек Абдилов.

26 декабря 2024 года стало известно, что в Астане сотрудники Департамента АФМ выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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