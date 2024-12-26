Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества

В Астане сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в АФМ 26 декабря, жительница столицы с 2021 по 2023 год от содержания притона для оказания интимных услуг получила доход на сумму 2 млрд тенге.

"Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

На деньги, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

за 350 млн тенге – коммерческое помещение площадью 500 кв. м в строящемся объекте;

за 92 млн тенге – пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв. м, зарегистрированных на наемного работника по уходу за своим ребенком;

за 667,5 млн тенге – два коттеджа с земельными участками общей площадью 784 кв. м в Астане;

за 335,4 млн тенге – две квартиры общей площадью 292 кв. м и парковочное место в элитных ЖК столицы;

за 114 млн тенге – автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Также наложен арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения.

"При этом, узнав о начале расследования в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста и последующей конфискации перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге", – отметили в АФМ.

Приговором суда она осуждена за организацию и содержание притона для занятия проституцией (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч. 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.

Следствием установлено все имущество, приобретенное на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.

Кроме того, начато расследование в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу ложные показания.

Ранее в Акмолинской области вынесли приговор по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств. В рамках дела у фигурантов конфисковали квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге.