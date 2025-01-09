Новая цифровая услуга доступна казахстанцам

На портале eGov.kz доступна услуга по оцифровке документов об образовании. Теперь можно не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НИТ", государственная услуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" была расширена. Если ранее она позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Образование";

выбрать услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажать "Заказать услугу онлайн";

выбрать тип заявки "Оцифровка сведений о документах об образовании", вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;

результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".

"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – пять рабочих дней", – рассказали в АО "НИТ".

Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных.

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