Новая цифровая услуга доступна казахстанцам
Фото: gov.kz
На портале eGov.kz доступна услуга по оцифровке документов об образовании. Теперь можно не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы АО "НИТ", государственная услуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" была расширена. Если ранее она позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Образование";
- выбрать услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажать "Заказать услугу онлайн";
- выбрать тип заявки "Оцифровка сведений о документах об образовании", вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – пять рабочих дней", – рассказали в АО "НИТ".
Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных.
Ранее в АО "НИТ" рассказали, как можно оперативно проверить наличие или отсутствие запрета на выезд из страны.
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