#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
527.23
544.05
5.05
Общество

Новая цифровая услуга доступна казахстанцам

Диплом, дипломы, выпускники вузов, вручение дипломов , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 11:04 Фото: gov.kz
На портале eGov.kz доступна услуга по оцифровке документов об образовании. Теперь можно не только корректировать неверные данные, но и подать заявку на создание цифровой версии документа. Услуга доступна при условии наличия скан-копии ранее полученного диплома, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НИТ", государственная услуга "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" была расширена. Если ранее она позволяла лишь исправлять некорректные сведения, то теперь появилась возможность подать заявление на оцифровку документа об образовании.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Образование";
  • выбрать услугу "Актуализация (корректировка) сведений о документах об образовании" и нажать "Заказать услугу онлайн";
  • выбрать тип заявки "Оцифровка сведений о документах об образовании", вид документа об образовании и прикрепить скан-копию документа об образовании;
  • результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
"Оцифровка документов об образовании осуществляется поэтапно. На данный момент оцифровке подлежат документы о среднем образовании, о техническом и профессиональном образовании, выданные с 1980 по 2023 годы. Срок оказания услуги – пять рабочих дней", – рассказали в АО "НИТ".

Отказ в предоставлении услуги возможен при установлении недостоверности представленных документов или данных.

Ранее в АО "НИТ" рассказали, как можно оперативно проверить наличие или отсутствие запрета на выезд из страны.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: