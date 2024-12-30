Запрет на выезд за границу: как оперативно проверить
Чтобы избежать подобных ситуаций, можно оперативно проверить наличие такового через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile.
"Основной причиной ограничения права на выезд является наличие задолженностей. К ним относятся неоплаченные налоги, штрафы, алименты, задолженности перед коммунальными службами, а также долги перед физическими или юридическими лицами, если они имеют соответствующее документальное подтверждение", – рассказали в АО "НИТ".
Чтобы воспользоваться сервисом на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- перейти в раздел "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж";
- выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам" и нажать "Заказать услугу онлайн";
- ввести ИИН/БИН и нажать "Далее";
- ознакомиться с результатом проверки на статусной странице.
Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov mobile, пользователю необходимо:
- авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" – "Путешествие, жизнь за границей и иммиграция";
- выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";
- ввести ИИН/БИН и нажать "Проверить";
- ознакомиться с результатом проверки.
Ограничения на выезд могут быть применены при сумме долга от 40 МРП, либо при просрочке выплат по алиментам в более чем три месяца, при условии, что судом вынесено соответствующее постановление о взыскании. Постановление судебного исполнителя, утвержденное судом, направляется в Пограничную службу КНБ РК, которая и блокирует возможность пересечения границы.
Сервис предоставляется бесплатно и доступен как физическим, так и юридическим лицам.
Также наличие запрета можно проверить через Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства АИС ОИП, в разделе "Запрет на выезд".
10 декабря 2024 года сообщалось о том, что на портале электронного правительства eGov.kz появилась новая государственная услуга, касающаяся регистрации лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными.