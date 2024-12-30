Запрет на выезд за границу: как оперативно проверить

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" 30 декабря напомнили, что разного рода задолженности могут сорвать запланированный отпуск запретом на выезд из страны, сообщает Zakon.kz.

Чтобы избежать подобных ситуаций, можно оперативно проверить наличие такового через портал eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile.

"Основной причиной ограничения права на выезд является наличие задолженностей. К ним относятся неоплаченные налоги, штрафы, алименты, задолженности перед коммунальными службами, а также долги перед физическими или юридическими лицами, если они имеют соответствующее документальное подтверждение", – рассказали в АО "НИТ".

Чтобы воспользоваться сервисом на портале eGov.kz, пользователю необходимо:

перейти в раздел "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж";

выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам" и нажать "Заказать услугу онлайн";

ввести ИИН/БИН и нажать "Далее";

ознакомиться с результатом проверки на статусной странице.

Чтобы воспользоваться сервисом в мобильном приложении eGov mobile, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" – "Путешествие, жизнь за границей и иммиграция";

выбрать сервис "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";

ввести ИИН/БИН и нажать "Проверить";

ознакомиться с результатом проверки.

Ограничения на выезд могут быть применены при сумме долга от 40 МРП, либо при просрочке выплат по алиментам в более чем три месяца, при условии, что судом вынесено соответствующее постановление о взыскании. Постановление судебного исполнителя, утвержденное судом, направляется в Пограничную службу КНБ РК, которая и блокирует возможность пересечения границы.

Сервис предоставляется бесплатно и доступен как физическим, так и юридическим лицам.

Также наличие запрета можно проверить через Автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства АИС ОИП, в разделе "Запрет на выезд".

10 декабря 2024 года сообщалось о том, что на портале электронного правительства eGov.kz появилась новая государственная услуга, касающаяся регистрации лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными.