Производство в городе Туркестане развивается

В социально-экономическом развитии города Туркестана наблюдается положительная динамика. В прошлом году объем валового регионального продукта областного центра составил 421,7 млрд тенге. Об этом сообщили на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Глава региона поручил ответственным лицам активизировать работу по развитию Туркестана и приступить к реализации новых проектов.

"Законопроект "Об особом статусе города Туркестана", подготовленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, недавно был одобрен в Мажилисе Парламента. Этот закон положительно повлияет на дальнейшее развитие священного города Туркестана. Усильте работу, беритесь за эффективные проекты", – заявил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Туркестане увеличивается количество производственных объектов. На данный момент в городе функционирует Специальная экономическая зона площадью 180 гектаров, а также Индустриальная зона на территории 190 гектаров. В этих зонах реализован 21 проект общей стоимостью 10,5 млрд тенге, благодаря чему создано около 1 тыс. новых рабочих мест. В ближайшее время планируется реализация еще 19 проектов, среди которых производство бетонных изделий, дверей, битума, мягкой мебели и извести.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Меры по обеспечению занятости населения также осуществляются успешно. В 2024 году было создано более 10 тыс. рабочих мест, и план выполнен на 116,2%.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Работа по обеспечению жителей жильем продолжается. В прошлом году была введена в эксплуатацию 961 квартира, а в этом году планируется сдать еще 944 квартиры.

Работа по развитию Туркестана будет продолжена.