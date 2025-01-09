Производство в городе Туркестане развивается
Глава региона поручил ответственным лицам активизировать работу по развитию Туркестана и приступить к реализации новых проектов.
"Законопроект "Об особом статусе города Туркестана", подготовленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, недавно был одобрен в Мажилисе Парламента. Этот закон положительно повлияет на дальнейшее развитие священного города Туркестана. Усильте работу, беритесь за эффективные проекты", – заявил Нуралхан Кушеров.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане увеличивается количество производственных объектов. На данный момент в городе функционирует Специальная экономическая зона площадью 180 гектаров, а также Индустриальная зона на территории 190 гектаров. В этих зонах реализован 21 проект общей стоимостью 10,5 млрд тенге, благодаря чему создано около 1 тыс. новых рабочих мест. В ближайшее время планируется реализация еще 19 проектов, среди которых производство бетонных изделий, дверей, битума, мягкой мебели и извести.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Меры по обеспечению занятости населения также осуществляются успешно. В 2024 году было создано более 10 тыс. рабочих мест, и план выполнен на 116,2%.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Работа по обеспечению жителей жильем продолжается. В прошлом году была введена в эксплуатацию 961 квартира, а в этом году планируется сдать еще 944 квартиры.
Работа по развитию Туркестана будет продолжена.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области