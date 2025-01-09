Как развивается производство в Туркестане

На совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова отметили, что в социально-экономическом развитии Туркестана наблюдается положительная динамика. В 2024 году объем валового регионального продукта города составил 421,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Глава региона поручил ответственным лицам активизировать работу по развитию Туркестана и приступить к реализации новых проектов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Законопроект "Об особом статусе города Туркестан", подготовленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, недавно был одобрен в Мажилисе Парламента. Этот закон положительно повлияет на дальнейшее развитие священного города Туркестан. Усильте работу, беритесь за эффективные проекты", – заявил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В Туркестане увеличивается количество производственных объектов. На данный момент в городе функционирует Специальная экономическая зона площадью 180 га, а также Индустриальная зона на территории 190 га. В этих зонах реализовано 21 проект общей стоимостью 10,5 млрд тенге, благодаря чему создано около 1000 новых рабочих мест. В ближайшее время планируется реализация еще 19 проектов, среди которых производство бетонных изделий, дверей, битума, мягкой мебели и извести.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Меры по обеспечению занятости населения также осуществляются успешно. В 2024 году было создано более 10 тыс. рабочих мест, и план выполнен на 116,2%.

Работа по обеспечению жителей жильем продолжается. В прошлом году было введено в эксплуатацию 961 квартира, а в этом году планируется сдать еще 944 квартиры.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Работа по развитию города Туркестан будет продолжена.