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События

Как развивается производство в Туркестане

развитие бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:53 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
На совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова отметили, что в социально-экономическом развитии Туркестана наблюдается положительная динамика. В 2024 году объем валового регионального продукта города составил 421,7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Глава региона поручил ответственным лицам активизировать работу по развитию Туркестана и приступить к реализации новых проектов.

развитие бизнеса, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"Законопроект "Об особом статусе города Туркестан", подготовленный по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, недавно был одобрен в Мажилисе Парламента. Этот закон положительно повлияет на дальнейшее развитие священного города Туркестан. Усильте работу, беритесь за эффективные проекты", – заявил Нуралхан Кушеров.
встреча, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В Туркестане увеличивается количество производственных объектов. На данный момент в городе функционирует Специальная экономическая зона площадью 180 га, а также Индустриальная зона на территории 190 га. В этих зонах реализовано 21 проект общей стоимостью 10,5 млрд тенге, благодаря чему создано около 1000 новых рабочих мест. В ближайшее время планируется реализация еще 19 проектов, среди которых производство бетонных изделий, дверей, битума, мягкой мебели и извести.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Меры по обеспечению занятости населения также осуществляются успешно. В 2024 году было создано более 10 тыс. рабочих мест, и план выполнен на 116,2%.

Работа по обеспечению жителей жильем продолжается. В прошлом году было введено в эксплуатацию 961 квартира, а в этом году планируется сдать еще 944 квартиры.

встреча с акимом, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:53

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Работа по развитию города Туркестан будет продолжена.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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