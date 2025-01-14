"Хвостатый" полицейский отыскал пропавшего ребенка в Павлодаре

В Павлодарской области рассказали, какие преступления помогают раскрыть служебные собаки, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн сообщает, что в 2024 году в Павлодарской области четвероногие полицейские помогли раскрыть 258 преступлений – это пропажа людей, наркопреступления и другие. В настоящее время в кинологической службе города девять собак, и еще 11 – по области.

"Дети уходят, не говорят родителям, куда пошли. Их не могут найти, вызывают "102". Мы приезжаем на место происшествия. Берем вещь пропавшего и идем по следу. Иногда, чтобы найти потерявшегося ребенка, следовой собаке хватает 15 минут. В дождливую погоду след быстрее испаряется. В этот раз собака привела на площадку через три дома, ребенок там играл около трех часов", – рассказал инспектор-кинолог Дамир Бейсенбаев.

Напарник Дамира – пес по кличке Буран. Это бельгийская овчарка, она натренирована на поиск наркотических веществ. На ее счету десятки раскрытых преступлений.

"Буран работает отлично на протяжении пяти лет почти. Постоянно тренируемся. Для тренировок используют имитацию, а не настоящий наркотик. Служебных псов на вещества не подсаживают. Это миф. Пес добрый, не трогает людей, не агрессивный", – говорит Дамир.

Помимо бельгийских овчарок, в кинологическом центре при департаменте полиции несут службу немецкие овчарки, лабрадоры и спаниели. Причем у каждой собаки своя задача – поиск людей, наркотиков или взрывчатки.

В кинологическом центре у каждого из четвероногих полицейских есть свой двухкомнатный вольер, разделенный на летнюю и зимнюю зоны. Снаружи – табличка с кличкой и возрастом собаки. В морозы вольеры утепляют сеном. Кормят служебных собак дважды в день.

На службу в полицию хвостатые попадают из кинологической академии Алматы. Обычно в возрасте трех-пяти месяцев. Затем им предстоят тренировки и обучение вместе с новым напарником.

Спустя семь лет или чуть больше служебные собаки выходят на пенсию. В основном после этого их забирают бывшие напарники, и собака становится уже просто членом семьи.

"В основном до семи лет работают собаки. Когда они выходят на пенсию, их можно забрать домой, в частный дом. Кинологи забирают, и собака там дальше живет своей жизнью". Дамир Бейсенбаев

Так уехал к своему напарнику в Астану лабрадор-пенсионер Рио. Также в прошлом году вышли на пенсию две штурмовых собаки. Сейчас павлодарские полицейские оставили заявку на нескольких щенков, которые позже придут на службу в наш регион.

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