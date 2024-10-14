Хвостатый полицейский: как овчарка по кличке Нора охраняет пассажиров метро в Алматы

Полицейскими и спасателями могут быть не только люди, но и, к примеру, собаки. Причем они считаются самыми лучшими защитниками. Ведь чуткий нюх и слух их еще ни разу не подводил. Zakon.kz узнал, как несут службу хвостатые сотрудники ДП Алматы.

Командир роты патрульной полиции УП на метрополитене ДП Алматы майор полиции Данияр Разбекулы отметил, что метрополитен – стратегически важный объект. Здесь пристально ведется охрана общественного порядка по недопущению преступлений. За безопасностью пассажиров следят 122 сотрудника полиции. Ежедневно 30 из них заступают в суточный наряд.

"В штате у нас 10 полицейских кинологов. За каждым из них закреплена служебная собака. Они обучаются и находятся в Центре кинологической службы. В метрополитене приступают к работе с самого утра. Здесь есть депо, где поезда стоят в ночное время. Ежедневно до их выезда, то есть до 6:20 утра, кинологи с собаками осматривают все вагоны, колесные тележки, а также станции подземки на выявление взрывных веществ". Данияр Разбекулы

Фото: Zakon.kz

Данияр Разбекулы рассказал, что были случаи, когда злые шутники заявляли о бомбе в метро. Вот как раз-таки тогда на помощь шли хвостатые полицейские, которые обнюхивали подозрительные вещи. Но, к счастью, информация никогда не подтверждалась.

Фото: Zakon.kz

Вообще собак привлекли к работе в метрополитене с момента запуска подземки в Алматы. Однако в последнее время пассажиры все чаще стали замечать четырехлапых. К примеру, на станции "Театр имени Мухтара Ауэзова" можно встретить рыжую девочку по кличке Нора. Ей 1,5 года. Бельгийская овчарка малинуа родилась в кинологическом центре. Она обучена разыскивать взрывчатые вещества.

Фото: Zakon.kz

О дружбе с напарницей поделился кинолог УП полиции на метрополитене ДП Алматы, сержант полиции Ардак Шыныбеков.

"Когда я впервые увидел Нору, она была совсем щенком. Нам дали 21 день на знакомство. Мы легко подружились. Она сангвиник, еще тот оптимист. Жизнерадостная непоседа. Мы три месяца учились в кинологическом центре по поиску взрывчатых веществ. 1,5 года работаем в метро". Ардак Шыныбеков

Фото: Zakon.kz

Кинолог признается, что порой приходится подстраиваться под настроение собаки. Потому что животное так же, как человек, может захворать. Поэтому несмотря на то, что напарники – представители серьезной организации, они временами позволяют себе побаловаться.

"Утром мы играем с Норой. Потом я чищу ее вольер, купаю специальным шампунем, сушу шерсть феном. Строго слежу за ее питанием: три раза в день есть итальянский корм. Временами балую ее едой из дома, она обожает охотничьи колбаски и кости. Посторонним кормить ее запрещается. Она мне не только напарник, но и еще друг и ребенок. Если заболеет – переживаю сильно. Сразу отвожу к ветеринару, лечу и подбадриваю, что здоровье – это главное". Ардак Шыныбеков

Фото: Zakon.kz

Как говорит Ардак Шыныбеков, у собак мышление трехлетнего ребенка. Однако Нора к службе относится серьезно.

"Она знает, что мы идем на работу и что ее там ждет. Я разговариваю с ней по-казахски, она понимает все команды. Перед тем, как стать кинологом, я думал, что служебных собак сажают на наркотики, так они распознают психотропы. Однако это оказалось заблуждением. У псов чуткий нюх, по запаху они определяют взрывчатое вещество. То есть у пороха, тринитротолуола или гексогена специфичный запах. 2-3 раза в неделю мы проводим учения, делаем закладки. Нора четко, слажено и оперативно реагирует. Уверен, она готова к реальной угрозе". Ардак Шыныбеков

Фото: Zakon.kz

Пассажиры часто переживают за судьбу четырехлапых и порой делают замечания сотрудникам метрополитена, почему у собак нет миски с водой или выгуливают ли их на свежий воздух.

Дельные пожелания кинологи учитывают, а иной раз объясняют прохожим, что долг родине и народу важнее прихоти. Хотя, все по закону, и у хвостатых саперов тоже бывает отпуск.