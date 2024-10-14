Хвостатый полицейский: как овчарка по кличке Нора охраняет пассажиров метро в Алматы
Командир роты патрульной полиции УП на метрополитене ДП Алматы майор полиции Данияр Разбекулы отметил, что метрополитен – стратегически важный объект. Здесь пристально ведется охрана общественного порядка по недопущению преступлений. За безопасностью пассажиров следят 122 сотрудника полиции. Ежедневно 30 из них заступают в суточный наряд.
"В штате у нас 10 полицейских кинологов. За каждым из них закреплена служебная собака. Они обучаются и находятся в Центре кинологической службы. В метрополитене приступают к работе с самого утра. Здесь есть депо, где поезда стоят в ночное время. Ежедневно до их выезда, то есть до 6:20 утра, кинологи с собаками осматривают все вагоны, колесные тележки, а также станции подземки на выявление взрывных веществ".Данияр Разбекулы
Фото: Zakon.kz
Данияр Разбекулы рассказал, что были случаи, когда злые шутники заявляли о бомбе в метро. Вот как раз-таки тогда на помощь шли хвостатые полицейские, которые обнюхивали подозрительные вещи. Но, к счастью, информация никогда не подтверждалась.
Фото: Zakon.kz
Вообще собак привлекли к работе в метрополитене с момента запуска подземки в Алматы. Однако в последнее время пассажиры все чаще стали замечать четырехлапых. К примеру, на станции "Театр имени Мухтара Ауэзова" можно встретить рыжую девочку по кличке Нора. Ей 1,5 года. Бельгийская овчарка малинуа родилась в кинологическом центре. Она обучена разыскивать взрывчатые вещества.
Фото: Zakon.kz
О дружбе с напарницей поделился кинолог УП полиции на метрополитене ДП Алматы, сержант полиции Ардак Шыныбеков.
"Когда я впервые увидел Нору, она была совсем щенком. Нам дали 21 день на знакомство. Мы легко подружились. Она сангвиник, еще тот оптимист. Жизнерадостная непоседа. Мы три месяца учились в кинологическом центре по поиску взрывчатых веществ. 1,5 года работаем в метро".Ардак Шыныбеков
Фото: Zakon.kz
Кинолог признается, что порой приходится подстраиваться под настроение собаки. Потому что животное так же, как человек, может захворать. Поэтому несмотря на то, что напарники – представители серьезной организации, они временами позволяют себе побаловаться.
"Утром мы играем с Норой. Потом я чищу ее вольер, купаю специальным шампунем, сушу шерсть феном. Строго слежу за ее питанием: три раза в день есть итальянский корм. Временами балую ее едой из дома, она обожает охотничьи колбаски и кости. Посторонним кормить ее запрещается. Она мне не только напарник, но и еще друг и ребенок. Если заболеет – переживаю сильно. Сразу отвожу к ветеринару, лечу и подбадриваю, что здоровье – это главное".Ардак Шыныбеков
Фото: Zakon.kz
Как говорит Ардак Шыныбеков, у собак мышление трехлетнего ребенка. Однако Нора к службе относится серьезно.
"Она знает, что мы идем на работу и что ее там ждет. Я разговариваю с ней по-казахски, она понимает все команды. Перед тем, как стать кинологом, я думал, что служебных собак сажают на наркотики, так они распознают психотропы. Однако это оказалось заблуждением. У псов чуткий нюх, по запаху они определяют взрывчатое вещество. То есть у пороха, тринитротолуола или гексогена специфичный запах. 2-3 раза в неделю мы проводим учения, делаем закладки. Нора четко, слажено и оперативно реагирует. Уверен, она готова к реальной угрозе".Ардак Шыныбеков
Фото: Zakon.kz
Пассажиры часто переживают за судьбу четырехлапых и порой делают замечания сотрудникам метрополитена, почему у собак нет миски с водой или выгуливают ли их на свежий воздух.
Дельные пожелания кинологи учитывают, а иной раз объясняют прохожим, что долг родине и народу важнее прихоти. Хотя, все по закону, и у хвостатых саперов тоже бывает отпуск.