Акимату Астаны пришлось оправдываться за чистку светофоров без ядовитой химии

В последние дни в Астане проходят работы по очистке контактных (вызывных) светофоров на пешеходных переходах. Эти необходимые процедуры вызвали всевозможные предположения у жителей столицы, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что в Telegram-канале одного из блогеров появилось видео процесса.

Автор поста предположил, что для обработки используются химические вещества. В комментариях некоторые пользователи пошли дальше, заявив, что эти жидкости могут быть ядовитыми.

Чтобы не разводить панику и найти объяснения эксперт Stopfake.kz обратился за ответами в пресс-службу столичного акимата.

Там пояснили, что для промывки светофоров, дорожных знаков и пешеходных ограждений применяется моечная машина (бортовая "Газель") с кубовой бочкой, заполненной горячей водой без добавления химических веществ.

"Очистка осуществляется за счет мощного напора воды, создаваемого аппаратом высокого давления, что позволяет эффективно удалять загрязнения даже с труднодоступных поверхностей. При мойке светофорных объектов при необходимости используется автовышка". Пресс-служба акимата Астаны

Зимой данные работы также продолжаются, чтобы поддерживать их в исправном и опрятном состоянии для безопасности дорожного движения.

Всевозможные теории заговоров остаются популярными и заполоняют переписки казахстанцев. К примеру, в прошлый раз в Казнете появилось видео, в котором утверждается, что химтрейлы и 5G используются для слежки за людьми.