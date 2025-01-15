Заместитель министра МВД РК ознакомился с работой полицейских и встретился с акимом Туркестанской области

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов провел оперативное совещание с личным составом департамента полиции. На заседании были подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год.

С докладом выступил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Заместитель министра акцентировал внимание на некоторых выявленных недостатках и подчеркнул важность своевременной реализации поставленных задач и поручений. В отношении ряда руководителей были приняты меры.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также поручил усилить работу по предотвращению преступлений и правонарушений, соблюдению закона и порядка.

Далее он проверил внедрение цифровых решений в Центре оперативного управления. Ознакомился с работой видеокамер в области и оценил результаты использования департаментом новейших цифровых технологий. Здесь приняли участие также руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области К. Кайыпбек и заместитель руководителя Управления по цифровизации акимата С. Байгутов.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Рабочий визит продолжился в областном акимате, где заместитель министра С.Сарсенов встретился с акимом области Н.Кошеровым. Также провел встречу с руководителем аппарата акима Е. Дауылбаевым и руководителем Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов М. Айнабековым.

"Цифровизация – это масштабная реформа, проводимая в настоящее время. Широкое использование современных технологий в повседневной деятельности полиции — одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел", – отметил заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшей совместной работе.