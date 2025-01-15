#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
530.24
543.97
5.16
Общество

Заместитель министра МВД РК ознакомился с работой полицейских и встретился с акимом Туркестанской области

Замминистра МВД РК ознакомился с работой полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:25 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Во время рабочей поездки в Туркестанскую область заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов провел оперативное совещание с личным составом департамента полиции. На заседании были подведены итоги деятельности ведомства за 2024 год.

С докладом выступил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Заместитель министра акцентировал внимание на некоторых выявленных недостатках и подчеркнул важность своевременной реализации поставленных задач и поручений. В отношении ряда руководителей были приняты меры.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Также поручил усилить работу по предотвращению преступлений и правонарушений, соблюдению закона и порядка.

Далее он проверил внедрение цифровых решений в Центре оперативного управления. Ознакомился с работой видеокамер в области и оценил результаты использования департаментом новейших цифровых технологий. Здесь приняли участие также руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Туркестанской области К. Кайыпбек и заместитель руководителя Управления по цифровизации акимата С. Байгутов.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Рабочий визит продолжился в областном акимате, где заместитель министра С.Сарсенов встретился с акимом области Н.Кошеровым. Также провел встречу с руководителем аппарата акима Е. Дауылбаевым и руководителем Управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов М. Айнабековым.

"Цифровизация – это масштабная реформа, проводимая в настоящее время. Широкое использование современных технологий в повседневной деятельности полиции — одна из главных задач, поставленных главой государства перед органами внутренних дел", – отметил заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В ходе встречи стороны также договорились о дальнейшей совместной работе.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Провести индексацию МЗП в Казахстане предлагает депутат
Общество
16:31, Сегодня
Провести индексацию МЗП в Казахстане предлагает депутат
Полицейские должны штрафовать определенное количество людей: от МВД попросили объяснений
Общество
16:10, Сегодня
Полицейские должны штрафовать определенное количество людей: от МВД попросили объяснений
Депутаты предлагают усилить госконтроль в сфере пассажирских перевозок
Общество
15:50, Сегодня
Депутаты предлагают усилить госконтроль в сфере пассажирских перевозок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: