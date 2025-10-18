Наркотики, ОПГ и нечестные полицейские: МВД представило статистику по преступности в РК

В Министерстве внутренних дел состоялось расширенное заседание коллегии, где были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за девять месяцев текущего года и определены приоритетные направления на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Общая статистика преступности

С начала года число преступлений сократилось на 6 тысяч, или 7%, в том числе снизилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, хулиганств и краж. Меньше совершено правонарушений в общественных местах и на улицах.

Министр внутренних дел Ержан Саденов указал на недостатки в работе и обратил внимание на требующие усиленного контроля и пересмотра подходов вопросы, сообщили в МВД.

ДТП

За девять месяцев по республике зарегистрировано свыше 26 тысяч ДТП. При этом в результате принятых мер наблюдается снижение числа погибших на дорогах.

Министр подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение, за каждой цифрой стоит человеческая жизнь. Он поручил усилить патрулирование на трассах, увеличить количество нарядов, пересмотреть маршруты патрулирования и активно внедрять цифровые решения контроля за дорожным движением.

ОПГ

За отчетный период возбуждено 70 уголовных дел за создание и руководство организованной преступной группой, в том числе 13 – в отношении транснациональных групп. К уголовной ответственности привлекаются 248 участников.

Министр поручил усилить работу по пресечению преступных схем, связанных с незаконной добычей природных и биоресурсов, а также принять комплекс мер для обеспечения сохранности грузов на международных транспортных маршрутах. Особое внимание глава ведомства уделил борьбе со скотокрадством, подчеркнув, что в сельской местности скот является основным источником дохода для населения. Он поручил принять дополнительные меры по профилактике.

Семейно-бытовое насилие

За отчетный период вынесено более 70 тысяч защитных предписаний, установлено свыше 16 тысяч особых требований к поведению правонарушителей. В кризисные центры было направлено 6,5 тысячи пострадавших женщин и детей.

Подростковая преступность

Зарегистрировано около 1600 таких фактов, основная причина – слабый родительский контроль, считают в МВД. К ответственности привлечено свыше 107 тысяч родителей за нахождение детей ночью без сопровождения взрослых и 1900 владельцев заведений, допустивших несовершеннолетних в запрещенное время.

Саденов потребовал усилить совместно с акиматами адресную профилактику в семьях группы риска, активнее вовлекать подростков в ряды общественных помощников, наладить тесное взаимодействие со школами и педагогами, а также разъяснительную работу по формированию правового сознания детей.

О нечестных полицейских

"Вопрос обеспечения дисциплины и законности в рядах личного состава рассмотрен особо", сообщили в МВД.

"Ежедневно тысячи наших сотрудников совершают настоящие подвиги, достойно несут службу, защищают людей. Но единичные случаи нарушений перечеркивают весь этот труд. Это нас не красит", – отметил министр.

В связи с этим руководителям территориальных подразделений поручено по прибытии на места немедленно взяться за укрепление дисциплины в личном составе: провести индивидуальную профилактическую работу, усилить наставничество над молодыми сотрудниками, активнее применять практику открытых судов и офицерских собраний. Он потребовал, чтобы в отношении лиц, склонных к нарушениям служебной дисциплины, был установлен особый контроль, а в отношении тех, кто не способен исправиться, принимались решительные кадровые меры.

Борьба с наркотиками и мошенниками

Министр поручил ускорить разработку комплексного плана по борьбе с наркоманией, перейти от реагирования к превентивным мерам по интернет-мошенничествам, усилить информирование населения о способах защиты, пресекать факты незаконного привлечения иностранной рабочей силы, завершить создание центров оперативного управления в каждом районном подразделении, обеспечить повышение качества раскрытия преступлений, включая дела прошлых лет.

"В завершение заседания министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что достигнутые результаты – это не повод снижать требования к качеству работы. Главная задача – обеспечение безопасности и повышение доверия граждан", – заключили в МВД.

16 октября участкового ударили ножом в спину, когда он пытался урезонить семейный скандал в Атырау.