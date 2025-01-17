В Жамбылской области прокуроры организовали встречу с представителями этнокультурных объединений
В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, 13 этнокультурных объединений, местных исполнительных органов и руководители крупных торговых домов и рынков.
В ходе встречи подведены итоги работы Межведомственного комплексного плана по развитию межэтнических отношений на 2024 год.
В рамках этого плана проведено множество мероприятий, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
В частности, в городе Тараз состоялось 55 мероприятий, которые охватили более 15 тысяч человек, включая образовательные и культурные события, а также реализованные социальные проекты.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Органы прокуратуры организовали выезды во все районы и диалоговые площадки, рассмотрев свыше 100 обращений по разрешению возникающих вопросов.
Прокурор области Нургалым Абдиров отметил, что на сегодняшний день в области проживают представители более 87 этносов, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в развитие общества и межнациональное согласие, – это не только задача государства, но и ответственность каждого гражданина.
Председатели и члены этнокультурных объединений обсудили актуальные вопросы, касающиеся сохранения культурного наследия, организации совместных мероприятий и проектов, направленных на укрепление дружбы между народами.
По итогам мероприятия представители этносов награждены благодарственными грамотами прокурора области за активную работу по укреплению межэтнического согласия.