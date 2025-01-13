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Происшествия

Спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 22:48 Фото: скриншот видео
13 января в одной из городских многоэтажек города Жезказгана двое детей 2023 и 2011 годов не смогли открыть дверь маме, которая вернулась из магазина. Взволнованная женщина вызвала спасателей, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью спасательной веревки спустились с балкона пятого этажа и проникли в квартиру этажом ниже.

"Убедившись, что с детьми все в порядке, спасатели открыли дверь изнутри и передали их матери. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – заявили в министерстве.

Ранее "спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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