Спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане

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13 января в одной из городских многоэтажек города Жезказгана двое детей 2023 и 2011 годов не смогли открыть дверь маме, которая вернулась из магазина. Взволнованная женщина вызвала спасателей, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью спасательной веревки спустились с балкона пятого этажа и проникли в квартиру этажом ниже. "Убедившись, что с детьми все в порядке, спасатели открыли дверь изнутри и передали их матери. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – заявили в министерстве. Ранее "спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане.

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