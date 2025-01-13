Спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане
Фото: скриншот видео
13 января в одной из городских многоэтажек города Жезказгана двое детей 2023 и 2011 годов не смогли открыть дверь маме, которая вернулась из магазина. Взволнованная женщина вызвала спасателей, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью спасательной веревки спустились с балкона пятого этажа и проникли в квартиру этажом ниже.
"Убедившись, что с детьми все в порядке, спасатели открыли дверь изнутри и передали их матери. В результате происшествия никто не пострадал. МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – заявили в министерстве.
Ранее "спецоперацию" по спасению кота развернули в Астане.
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