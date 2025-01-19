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Общество

1,6 млн тенге вернули жительнице ЗКО за некачественный кухонный гарнитур

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 04:45 Фото: Zakon.kz
Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве поделились, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы.

Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.

Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца – игнорирование требований клиента.

Суд расторг договор и постановил:

  • Вернуть стоимость мебели – 941 800 тенге.
  • Выплатить неустойку за просрочку – 508 572 тенге.
  • Компенсировать моральный вред – 50 000 тенге.
  • Покрыть судебные расходы – 150 000 тенге.
  • Оплатить госпошлину – 16 350 тенге.

В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге.

Ранее сообщалось о том, что цены на квартиры в Казахстане побили рекорды.

Аксинья Титова
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