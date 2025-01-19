1,6 млн тенге вернули жительнице ЗКО за некачественный кухонный гарнитур
Фото: Zakon.kz
Жительница ЗКО смогла вернуть деньги за некачественный кухонный гарнитур после обращения в Департамент торговли и защиты прав потребителей, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве поделились, что суд обязал продавца не только вернуть деньги за мебель, но и выплатить компенсацию за моральный ущерб, неустойку и судебные расходы.
Проблемы начались сразу после доставки и установки гарнитура. Вместо качественной мебели женщина получила изделие с дефектами: сколы на фасадах и столешнице, щели между элементами, плохо установленный духовой шкаф и вытяжку. Вентиляция, замотанная скотчем, издавала шум, а подсветка постоянно мигала.
Специалист департамента Айгерим Тулепова подчеркнула, что главная ошибка продавца – игнорирование требований клиента.
Суд расторг договор и постановил:
- Вернуть стоимость мебели – 941 800 тенге.
- Выплатить неустойку за просрочку – 508 572 тенге.
- Компенсировать моральный вред – 50 000 тенге.
- Покрыть судебные расходы – 150 000 тенге.
- Оплатить госпошлину – 16 350 тенге.
В итоге общая сумма взысканий превысила 1,6 миллиона тенге.
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