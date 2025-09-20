#АЭС в Казахстане
Общество

Жительница Актау едва не лишилась полмиллиона тенге из-за онлайн-покупки

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 00:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Жительница Актау смогла вернуть деньги за золотые часы, которые так и не были доставлены продавцом, после вмешательства департамента по торговле и защите прав потребителей Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 сентября портал Lada.kz, женщина заказала часы через мессенджер WhatsApp, оплатив их в рассрочку через приложение Kaspi. Стоимость покупки составила 515 тыс. тенге. Продавец обещал доставить товар 19 августа, однако в назначенный день этого не сделал, перестал выходить на связь и позднее заблокировал клиентку.

После обращения в департамент торговли и защиты прав потребителей сотрудники ведомства связались с продавцом и предписали вернуть средства. В течение нескольких дней деньги были возвращены на счет покупательницы.

Ранее мы писали, в каких случаях можно заменить товар или вернуть деньги. Подробнее можно узнать здесь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
