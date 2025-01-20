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Общество

Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде

Краснокнижного каракала нашли во дворе дома в Кызылорде и отправили в шымкентский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 12:31 Фото: Рахымжан Бурабаев
Редкое животное пару дней назад пришло во двор кызылординки Илины Ли. Она поняла, что это не просто породистая кошка, и вызвала службу спасения, передает Zakon.kz.

Как рассказала женщина, зверек вел себя не агрессивно, а скорее всего, был напуган.

"Я подумала, что это домашнее животное, так как зверек был ухоженный, видно, что не из степи пришел. Потом мы поняли, что это степная рысь. Сразу позвонили в службу спасения и в охрану животного мира. Специалисты приехали и сказали, что это каракал, очень редкое животное, находится под охраной государства", – рассказывает Илина Ли.

Руководитель отдела животного мира и охотничьих хозяйств территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рахымжан Бурабаев рассказал, что подобный случай в области происходит впервые. До этого времени ни редкие птицы, ни хищники не заходили в жилище людей. Так близко хищник может подойти только из-за голода, или когда нуждается в помощи людей. Но в этом случае каракалу помощь не требовалась.

Фото: Рахымжан Бурабаев

"Ухоженное животное. Возможно, его купили и привезли в Кызылорду и недоследили, он убежал. Но о пропаже каракала никто в полицию или в нашу службу не заявлял. Если бы нашелся хозяин, то ответил бы перед законом РК, так как продавать, держать у себя дома краснокнижных птиц и животных у нас запрещено. Редкое животное мы уже везем в Шымкентский зоопарк, договорились с его руководством о передаче зверя", – говорит Рахымжан Бурабаев.

По словам специалиста, каракал еще называется степной рысью, занесен в Красную книгу редких и исчезающих животных Казахстана. В Кызылординской области он не водится. Это хищник, у него большие уши с кисточками волос на концах. Поэтому его назвали каракал, что в переводе с казахского языка на русский означает "черная кисточка".

В Казахстане он обитает на побережье Каспия, на полуострове Мангышлак, а за рубежом – в большей части Северной и Центральной Африки, по всему побережью Аравийского полуострова, на Ближнем Востоке, в Малой и Средней Азии вплоть до Кавказа.

Елена Лебедева
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