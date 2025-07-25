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Советы

Какие кошки могут разрушить ваш дом

кошки, строптивый характер, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 17:54 Фото: pexels
Несомненно, прежде чем заводить породистую кошку, следует ознакомиться с особенностями ее характера. Так, далеко не каждая кошка готова подчиняться хозяину. У представителей некоторых пород это более заметно, чем у других, сообщает Zakon.kz.

Чаузи

Чаузи – сравнительно новая порода домашних кошек, признанная лишь в 1995 году. Они были выведены путем скрещивания диких видов камышовых кошек с домашними. Это игривые и общительные кошки, которые любят ласку и внимание со стороны хозяина. Однако стиль игры этих питомцев может оказаться опасным для маленьких детей. К примеру, если слишком сильно сжать чаузи в объятиях или дернуть за хвост, она непременно постоит за себя. Также птиц и грызунов чаузи воспринимают как добычу и сразу же начнут на них охоту.

Фото: wikimedia/Wilczakrew

Строптивый характер – отличительная черта чаузи, если что-то не понравится, она сразу даст понять это. Оставлять в квартире одних надолго этих питомцев тоже не стоит, домашнюю обстановку ждут тогда существенные разрушения, если кот заскучает.

Сиамская

Если сиамская кошка находится в безопасной и комфортной среде и получает достаточно внимания и игр, она, как правило, ласковая и любящая. Но, как отмечает РБК Life, если их потребности не удовлетворяются, они склонны к неприятным выходкам. Могут царапаться и кусаться. Одной из самых отличительных черт сиамских кошек является их вокализация. Они известны своим громким настойчивым мяуканьем, которое иногда можно ошибочно принять за агрессию или раздражение.

Отсутствие социализации в раннем возрасте является одной из основных причин агрессии у сиамских кошек. Также она очень трепетно относится к стабильности в распорядке дня и режиме питания, к составу обитателей дома, не любит чужаков.

Саванна

Кошка породы саванна – гибридная порода. Это помесь сервала (дикой кошки) и домашней кошки. Эта кошка – очень любопытное, напористое и активное животное, которое нуждается в постоянной коммуникации как с другими кошками, так и с человеком. Она своеобразно проявляет привязанность к хозяевам. Эти кошки не агрессивны по своей природе, однако, почувствовав угрозу, они могут проявлять характер. А если такой питомец заскучает, то квартиру и домашнюю обстановку могут ожидать существенные разрушения. При неопытном обращении саванна может стать неуправляемым, разрушительным и агрессивным животным.

Фото: wikimedia/Jason Douglas

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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