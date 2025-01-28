#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.77
542.87
5.33
Общество

Основные проблемы Астаны назвал Токаев

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 12:30 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поручил акиму Астаны решить проблему пробок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа.

"Мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем для столицы актуален вопрос пробок – в данном направлении надо принять срочные меры и решения. Еще одна важная задача: необходимо строить перерабатывающие предприятия, это относится ко всем главным городам и областям. Качество возводимого жилья, строительство подземных коммуникаций и ремонтные работы должны быть на особом контроле", – поручил президент.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что делается для решения проблемы пробок в Астане. В частности, о ходе строительства надземного метро.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"
Общество
13:36, Сегодня
Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан"
Токаев: Модернизация районных больниц должна завершиться до конца 2026 года
Общество
13:26, Сегодня
Токаев: Модернизация районных больниц должна завершиться до конца 2026 года
Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС
Общество
13:19, Сегодня
Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: