Основные проблемы Астаны назвал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поручил акиму Астаны решить проблему пробок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что для решения насущных вопросов в столице и благоустройства города требуется значительная работа.

"Мы все свидетели этого. В целом, аким города работает слаженно, имеет опыт. Вместе с тем для столицы актуален вопрос пробок – в данном направлении надо принять срочные меры и решения. Еще одна важная задача: необходимо строить перерабатывающие предприятия, это относится ко всем главным городам и областям. Качество возводимого жилья, строительство подземных коммуникаций и ремонтные работы должны быть на особом контроле", – поручил президент.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что делается для решения проблемы пробок в Астане. В частности, о ходе строительства надземного метро.