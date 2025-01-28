Токаев: Модернизация районных больниц должна завершиться до конца 2026 года

Фото: akorda.kz

Выступая 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимам до конца этого года обеспечить ввод всех объектов первичного звена, сообщает Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что в рамках Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить. "Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы. Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года", – озвучил президент. Ранее Токаев поручил оперативно проработать законопроект о системе ОСМС.

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