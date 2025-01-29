Цены на картошку проверили чиновники в Актау
Фото: Zakon.kz
Данные по ценам в торговых точках предоставили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
По информации lada.kz, картофель из стабилизационного фонда ежедневно доставляется в гипермаркет "Анвар", расположенный в микрорайоне Шыгыс-2, и продается потребителям по цене 176 тенге за килограмм.
Сейчас торговые сети получают новую партию картофеля:
- "Дана" в 12 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
- "Дана" в 11А микрорайоне по цене 175 тг/кг;
- "Дана" в 16 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
- "Дана" в 31 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
- "Дана" в 3А микрорайоне по цене 175 тг/кг;
- "Аман" в 28 микрорайоне по цене 177 тг/кг;
- "Лидер" в 28 микрорайоне по цене 184 тг/кг;
- "Алтын Фуд" в 26 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
- "Анвар" в 12 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
- "Анвар" в 27 микрорайоне по цене 176 тг/кг;
- "Дина" в 33 микрорайоне по цене 177 тг/кг;
- "Рахат" в селе Мангистау по цене 184 тг/кг;
- "Рахат" в селе Атамекен по цене 184 тг/кг;
- "Заман" в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;
- "Камила" в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;
- "Нур" в Жанаозене по цене 176 тг/кг.
В торговых точках, не заключивших договоры на поставку овощей из стабилизационного фонда, цена на картофель варьируется от 350 до 400 тенге за килограмм.
Между тем жители Актау продолжают присылать в редакцию фотографии с ценами, которые превышают даже стоимость в 400 тенге.
Ранее эксперты рассказали, как вырастут цены в Казахстане в I квартале 2025 года.
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