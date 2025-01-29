Цены на картошку проверили чиновники в Актау

Данные по ценам в торговых точках предоставили в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, картофель из стабилизационного фонда ежедневно доставляется в гипермаркет "Анвар", расположенный в микрорайоне Шыгыс-2, и продается потребителям по цене 176 тенге за килограмм.

Сейчас торговые сети получают новую партию картофеля:

"Дана" в 12 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

"Дана" в 11А микрорайоне по цене 175 тг/кг;

"Дана" в 16 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

"Дана" в 31 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

"Дана" в 3А микрорайоне по цене 175 тг/кг;

"Аман" в 28 микрорайоне по цене 177 тг/кг;

"Лидер" в 28 микрорайоне по цене 184 тг/кг;

"Алтын Фуд" в 26 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

"Анвар" в 12 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

"Анвар" в 27 микрорайоне по цене 176 тг/кг;

"Дина" в 33 микрорайоне по цене 177 тг/кг;

"Рахат" в селе Мангистау по цене 184 тг/кг;

"Рахат" в селе Атамекен по цене 184 тг/кг;

"Заман" в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;

"Камила" в селе Жетыбай по цене 184 тг/кг;

"Нур" в Жанаозене по цене 176 тг/кг.

В торговых точках, не заключивших договоры на поставку овощей из стабилизационного фонда, цена на картофель варьируется от 350 до 400 тенге за килограмм.

Между тем жители Актау продолжают присылать в редакцию фотографии с ценами, которые превышают даже стоимость в 400 тенге.

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