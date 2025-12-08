Гречка по 500: чиновника возмутили цены на столичном рынке

В прошедшую субботу, 6 декабря, председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев объехал торговые рынки Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 8 декабря в комитете, в преддверии праздников Ернур Жаутикбаев провел мониторинг цен и выявил факты необоснованного завышения торговой надбавки.

"В одном из продуктовых магазинов на территории городского рынка гречневая крупа была выставлена по цене 500 тенге. Эта стоимость сразу привлекла внимание председателя комитета. По словам Ернура Жаутикбаева, реальная цена гречки никак не может достигать 500 тенге. Магазин закупил товар по 275 тенге и реализовывал его с торговой надбавкой в 82 процента. При допустимой максимальной надбавке в 15 процентов для социально значимых товаров цена гречки в данном магазине не должна была превышать 316 тенге", – говорится в сообщении.

Председатель комитета поручил Департаменту торговли и защиты прав потребителей по Астане провести соответствующую проверку по данному факту.

4 декабря стало известно, что в Казахстане хотят расширить список социально значимых продовольственных товаров с 19 наименований до 33.