#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
События

Гречка по 500: чиновника возмутили цены на столичном рынке

Крупы, злаки, крупа, зерновые, каши, зерновые культуры, зерновая продукция, зерновой продукт, гречневая крупа, гречка, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:44 Фото: Zakon.kz
В прошедшую субботу, 6 декабря, председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев объехал торговые рынки Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 8 декабря в комитете, в преддверии праздников Ернур Жаутикбаев провел мониторинг цен и выявил факты необоснованного завышения торговой надбавки.

"В одном из продуктовых магазинов на территории городского рынка гречневая крупа была выставлена по цене 500 тенге. Эта стоимость сразу привлекла внимание председателя комитета. По словам Ернура Жаутикбаева, реальная цена гречки никак не может достигать 500 тенге. Магазин закупил товар по 275 тенге и реализовывал его с торговой надбавкой в 82 процента. При допустимой максимальной надбавке в 15 процентов для социально значимых товаров цена гречки в данном магазине не должна была превышать 316 тенге", – говорится в сообщении.

Председатель комитета поручил Департаменту торговли и защиты прав потребителей по Астане провести соответствующую проверку по данному факту.

4 декабря стало известно, что в Казахстане хотят расширить список социально значимых продовольственных товаров с 19 наименований до 33.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
После обновления рынков аренда в Казахстане может вырасти, но не сразу
15:48, 29 сентября 2025
После обновления рынков аренда в Казахстане может вырасти, но не сразу
В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года
15:18, 29 сентября 2025
В Казахстане базары без обновления могут лишиться лицензии с 2026 года
Завышенные цены на мясо – как будут наказывать жадных продавцов
12:04, 23 сентября 2025
Завышенные цены на мясо – как будут наказывать жадных продавцов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: