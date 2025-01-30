Может ли Казахстан остаться без интернета из-за блокировок в России

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек 30 января 2025 года на брифинге в Сенате озвучил, как сбои и блокировки интернета в России могут отразиться на Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подтвердил, что у Казахстана есть стыки с международными системами связи через Россию, Китай и другие страны.

"То есть, если теоретически в России произойдет полное блокирование сети интернет, у нас останутся другие выходы на глобальную сеть. Кроме того, в этом году "Казахтелеком" совместно с AzerTelecom работает над строительством транскаспийского кабеля. У нас появится еще один дополнительный канал для транзита. В этом году мы начинаем эту работу, завершим ее в этом же году, и, скорее всего, сам маршрут будет запущен уже в 2026 году", – ответил Асхат Оразбек.

Вице-министр также отметил, что это повлияет на качество и скорость интернета.

"Касательно причин нестабильности интернета (у казахстанцев. – Прим. ред.): их достаточно много. Магистральные каналы связи проблемы не создают. Скорее всего, проблема на уровне локального оператора, который предоставляет услуги в доме или офисе. Связывать строительство нового оптоволокна со скачками интернета дома я бы не стал", – дополнил он.

21 января 2024 года стало известно, что в Казахстане планируют контролировать качество Wi-Fi в офисах.