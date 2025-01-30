Названа предварительная причина массового обвала сайтов в Казахстане

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек 30 января 2025 года в Сенате озвучил предварительные причины недавнего сбоя интернета, в том числе в работе правительственных сайтов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр ответил, что случилось наложение двух ситуаций.

"Сбои были не на сетях связи операторов. На самом деле сбои были, насколько мы проанализировали, и в России, и у нас. У сервисов компании МЕТА. Вы знаете перечень этих сервисов. Что касается доступности сервисов для граждан, наших государственных, это был сбой в инфраструктуре национального оператора АО НИТ", – озвучил он.

Асхат Оразбек подчеркнул, что идеальной инфраструктуры нет нигде.

"Компания МЕТА – одна из крупнейших контент-провайдеров в мире, у нее на инфраструктуре возникают сбои. У нас тоже возникают, но у нас достаточно мало. На текущий момент последний сбой был в 2023 году крупный, сейчас произошел. Мы максимально эти сбои устраняем. И не просто устраняем, а находим причины и купируем возможность повторения сбоев в той зоне, в которой они возникли", – рассказал он.

Также он отрицает, что сбои связаны с внешними факторами.

"Наши инженеры сейчас изучают. Они нашли, где в транзите эта ошибка, и мы ее сейчас изучаем, всю экосистему, которая могла повлиять на сбои. Предварительные причины – сбой оборудования. Конкретику пока сказать не могу, потому что будет расследование", – дополнил Асхат Оразбек.

24 января 2025 года казахстанцы столкнулись с проблемами с интернетом. Была ли взаимосвязь, разъяснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Ранее вице-министр рассказал, может ли Казахстан остаться без интернета из-за блокировок в России.