Экологически безопасный: "Казахмыс" отгрузил первую партию чистого селена по новой технологии

Крупная горнорудная и металлургическая компания "Казахмыс" отгрузила первые 100 тонн технического селена, сообщает Zakon.kz.

Технический селен марки СТ-1 был выпущен цехом рафинирования селена и переработки шлака ТОО "Казахмыс Прогресс" в Балхаше. Это первый промышленный выпуск с использованием уникального метода вакуумной дистилляции в Казахстане. Новая технология увеличила добавочную стоимость селена с 30% до 97% от мировой рыночной цены. Первая отгрузка составила 100 тонн. Содержание селена в партии – не менее 99,5%.

"Метод вакуумной дистилляции обеспечивает высокую степень очистки селена без использования реагентов, что делает процесс экологически безопасным. Технологию разработали ученые Института металлургии и обогащения Satbayev University. Благодаря ей была освоена эксплуатация уникальной установки, которая позволяет производить продукцию, соответствующую требованиям мирового рынка цветных металлов", – рассказали в компании.

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

История проекта началась с модернизации газоочистной системы аффинажного участка драгметального цеха БМЗ ТОО "Казахмыс Смэлтинг" в 2017-2018 годах. Это позволило увеличить производство чернового селена с 60 до 100 тонн в год, сделав рафинирование экономически целесообразным.

"Реализация проекта по рафинированию чернового селена, выпускаемого как попутный продукт при производстве драгоценных металлов, началась на Балхашской промышленной площадке в 2020 году. В 2022 году был запущен новый производственный участок, а в 2023 году стартовала его промышленная эксплуатация", – уточнили в "Корпорации Казахмыс".

Фото: ТОО "Корпорация Казахмыс"

Об уникальной технологии рассказывал премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства. По его словам, селен широко применяется в производстве солнечных батарей, копировальных аппаратов, стекла, керамики, а также в медицине и химической промышленности. Запуск нового производства в Балхаше открывает перспективы для укрепления экономических позиций Казахстана и "Казахмыса" на мировом рынке цветных металлов.