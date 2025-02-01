Герои бывают разные: казахстанцы восхитились фотосессией служебных собак МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК поделились кадрами фотосессии служебных собак, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что псы спасают жизни наряду с другими сотрудниками МЧС, а также участвуют в сложных операциях и расследованиях. Без их помощи порой не обойтись.

"Спасение – их инстинкт, преданность – их природа! Они не говорят, но слышат зов о помощи. Они не задают вопросов, не ждут наград, не боятся опасности. Их миссия – жизнь. Барс и Лорд – служебные собаки МЧС, для которых каждая секунда имеет значение. Им не нужен компас, карты и навигация. Их путь – это запах, их цель – найти и спасти. В любой мороз, в любую бурю они идут вперед, доверяя нюху, инстинктам и своему напарнику – кинологу", – отмечают в ведомстве.

В министерстве добавили, что герои бывают разными, а эти спасатели ходят на четырех лапах.

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