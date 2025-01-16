"Это не питомец, а коллега": как работают и уходят на пенсию служебные собаки в Казахстане

Подготовка собак для службы в подразделениях полиции Казахстана проводится в Кинологическом центре МВД, который находится в Алматы. В каких условиях содержатся, как тренируются и уходят на заслуженный отдых четвероногие сотрудники полиции, в материале Zakon.kz.

Кинологический центр МВД в Алматы открылся 27 марта 2002 года. За это время специалисты-кинологи вырастили и передали подразделениям органов внутренних дел страны более 600 подготовленных служебных собак, которые помогают полицейским бороться с преступностью.

Только в 2024 году служебные собаки полиции помогли раскрыть больше 4000 уголовных преступлений, в том числе 73 убийства, 12 разбойных нападений, 137 грабежей, 1305 краж. С участием служебных собак было изъято из незаконного оборота более 4 тонн 422 кг наркотических средств.

Отбор и тренировки

Пройти подготовку в Кинологическом центре МВД, а затем попасть на службу в полицию может не каждая собака. Специалисты начинают отбор служебных собак, пригодных к работе в полиции, с месячного возраста. К щенкам-кандидатам предъявляются строгие требования, а именно проверяются зрение, слух, обоняние, делается УЗИ внутренних органов и сдаются анализы крови.

Фото: Кинологический центр МВД Республики Казахстан

Будущий хвостатый страж порядка должен быть смелым, не бояться людей, машин и громких звуков. А к четырем месяцам кинологи определяют для каждого питомца специализацию, по которой он будет работать в дальнейшем.

К примеру, более активных собак учат быть бесстрашными штурмовиками или охранниками. Внимательные и спокойные псы обычно становятся "нюхачами": их главная задача – брать след и искать преступника. Игривые и беззаботные животные обычно попадают в отдел по борьбе с наркотиками.

"Породный состав служебных собак кинологической службы в Департаментах полиции по стране преимущественно представлен универсальными немецкими овчарками, немного отстают по популярности бельгийские овчарки – малинуа, далее следуют восточно-европейские и среднеазиатские овчарки, и замыкают список ротвейлеры, дратхаары, стаффордширские терьеры и тобеты. Также в своей работе полицейские используют лабрадоров и спаниелей. Однако их не отправляют на поиск преступников, потому что эти собаки очень дружелюбны. В основном их используют для осмотра поездов и аэропортов, так как они не пугают людей", – рассказал заместитель начальника Кинологического центра МВД Республики Казахстан Максим Чебан.

При подготовке собаки к дальнейшей службе в полиции очень важны физические нагрузки, а точнее, ежедневный бег. По мере подрастания щенка дистанция увеличивается. Взрослые псы могут пробежать до трех километров, с более выносливыми возможно преодолеть и пять километров с постепенным увеличением темпа бега. Кроме того, собаки ежедневно по несколько раз преодолевают полосу препятствий.

Фото: Кинологический центр МВД Республики Казахстан

На свою "специальность" собака обучается два месяца. Одна из них – это обнаружение наркотиков и взрывчатых веществ, обучение по этому направлению длится три месяца.

"Стоит отметить, слухи о том, что при дрессировке собакам подсыпают наркотические средства, – миф. При обучении использовать натуральные наркотические средства и взрывчатые вещества запрещено. Во время тренировки собаки ищут свою игрушку, пропитанную имитатором наркотического запаха. Кстати, поэтому для поиска наркотических веществ подбираются собаки, которые особенно любят играть с игрушками", – рассказал Максим Чебан.

Условия содержания

Кинологический центр МВД имеет необходимую инфраструктуру для организации тренировок и разведения служебных собак. Содержатся они в вольерах, в которых в холодное время года устанавливаются деревянные настилы и будки.

Фото: Кинологический центр МВД Республики Казахстан

Питаются собаки специальным сухим кормом, в осенне-зимний период им выдаются витаминно-минеральные добавки. Для поддержания здоровья четвероногих помощников в Кинологическом центре работает ветеринарная служба, сотрудники которой ежедневно проводят осмотр животных.

"В зависимости от заболевания собака поступает в разные специализированные кабинеты ветеринарного блока. К примеру, в процедурном кабинете врач проводит взвешивание и диагностику. В кабинете ультразвукового исследования проверяют, беременна собака или нет. Эта диагностика также помогает выявить возможные патологии плода", – рассказал подполковник Чебан.

Особенности характера и выносливость

Кинологи отмечают, что у каждой собаки свой характер и темперамент. Эти животные, как люди, бывают хитрыми, рассудительными, исполнительными, ну и, конечно, ленивыми. Четвероногие напарники полицейских могут морально уставать, переживать неудачи и даже мечтать об отпуске.

"Собаки очень похожи на людей. К примеру, если человек длительное время слишком много работает, то он выгорает и у него пропадает интерес ко всему. У псов может быть так же. Задача кинолога – не довести собаку до такого состояния. Если во время длительной тренировки у питомца снижается работоспособность, то необходимо дать ему отдохнуть, вывести на прогулку в город, погладить, поиграть или просто уделить больше внимания", – поделился полицейский.

Волю своим эмоциям собаки-помощники зачастую дают, когда их наставник уходит в отпуск. Были моменты, когда из-за тоски у питомца на время пропадал аппетит. Также он отказывался от тренировок и не выполнял поставленных команд. Но все кардинально менялось, когда на службу возвращался его кинолог, и пес с большой и искренней радостью встречал его: вилял хвостом, громко лая и подпрыгивал.

"Собаки умеют плакать и смеяться. Умеют ревновать, обижаться, возмущаться и показывать свое недовольство. К примеру, если одну собаку вывести из вольера на тренировочную площадку, то другие десять будут лаять и возмущаться, показывая тем самым, что они тоже не прочь размяться и прогуляться. Эти животные не умеют притворяться. Они любят своих хозяев всем своим собачьим сердцем и преданны им без остатка", – рассказал офицер.

Фото: Кинологический центр МВД Республики Казахстан

На заслуженный отдых

Когда собаки достигают возраста восьми лет, они направляются на специальное обследование. Если специалисты признают, что возрастная собака еще физически способна к тренировкам и занятиям, ее оставляют на службе еще на несколько лет.

Как правило, животных после передают в более спокойные подразделения, а именно – в тыловые службы, где они продолжают работать, но уже сторожами или охранниками. Некоторых, особенно с хорошей родословной, могут оставить жить в питомнике с условием, что они будут работать над продолжением рода. Но большую часть "пенсионеров" забирают домой сами кинологи.

"Непросто расстаться с псом, который за многие годы действительно стал тебе лучшим другом, коллегой и настоящим напарником. Поэтому собак, вышедших на заслуженный отдых, в основном забирают их напарники-кинологи. У них они получают должную заботу и уход. Собак могут забрать и частные лица, однако к таким людям мы предъявляем жесткие требования. Они должны гарантировать должный уход и заботу за ней, до самой ее смерти", – пояснил Максим Чебан.

Стоит отметить, что бывших служебных собак никто не усыпляет. Применять эвтаназию к животным можно, только если у пса обнаружили неизлечимую болезнь и животное мучается от боли.