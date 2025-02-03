Петропавловск вошел в тройку криминальных городов Казахстана

Петропавловск в 2024 году занял третье место по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч человек населения. Впереди только Астана и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, о правонарушениях в регионе рассказал старший помощник прокурора региона Максим Доровик.

По его словам, за последние 5 лет в области число зарегистрированных правонарушений снизилось почти на 30%. При этом в 2024 году зафиксирован рост ряда тяжких преступлений.

"Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 19%, число вымогательств возросло на 50%, а сбыт наркотиков вырос почти на 6%", – отметил старший помощник прокурора.

Также на 67% увеличилось количество насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних – на 100%.

На 16% возросло число транспортных правонарушений. Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности – на 10 тыс. населения приходится 103 правонарушения.

Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске из-за фиктивной справки осудили полицейского и госслужащую.

