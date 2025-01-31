В Усть-Каменогорске из-за фиктивной справки осудили полицейского и госслужащую

Антикоррупционная служба продолжает совершенствовать свою работу в обеспечении законности и порядка в обществе. На этот раз наказаны сотрудники "Правительства для граждан" и правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Антикоре, судом Усть-Каменогорска оглашен приговор в отношении главного специалиста отдела регистрации недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Восточно-Казахстанской области Кыдырбаевой и начальника отделения Департамента полиции на транспорте МВД РК Байчина.

"Кыдырбаева признана виновной во внесении заведомо ложных сведений в систему "Единый государственный кадастр недвижимости" об отсутствии у Байчина недвижимого имущества. Этим же приговором Байчин признан виновным в завладении бюджетными средствами в виде жилищных выплат в сумме 7,2 млн тенге путем предоставления по месту работы фиктивной справки об отсутствии зарегистрированного за ним жилья". Антикор

Специалиста приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в квазигосударственном секторе, связанные с допуском к информационно-коммуникационной инфраструктуре, сроком на два года.

Сотрудник полиции в связи с полным возмещением ущерба осужден к трем годам и шести месяцам ограничения свободы с лишением специального звания "старший лейтенант полиции".

Ранее Атырауский областной суд пересмотрел приговор суда №2 города Атырау в отношении бывшего генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова.