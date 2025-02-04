От точечной застройки к "Городу-саду": что сделал Ерболат Досаев за три года в Алматы

Три года назад, вскоре после январских событий, Ерболат Досаев был назначен акимом Алматы. Ранее он занимал должность председателя Нацбанка РК. Его богатый опыт на госслужбе и в финансовой сфере помогает в восстановлении и укреплении экономической стабильности крупнейшего города страны.

Так что же удалось сделать Ерболату Досаеву за три года своего руководства – в материале Zakon.kz.

Экономика и бюджет

Если сравнивать количественные показатели с момента назначения акима, то бюджет города Алматы в 2025 году впервые превысил отметку в 2 трлн тенге, увеличившись до 2,2 трлн тенге. Это в 2,1 раза больше по сравнению с началом 2022 года.

Также в заслугу акима можно записать и то, что Алматы стал первым городом Казахстана, где реализована масштабная децентрализация бюджета: в результате бюджеты восьми районных акиматов города выросли в пять раз – с 49 млрд тенге в 2022 году до 240 млрд тенге в 2024 году.

В 2023 году валовой региональный продукт (ВРП) Алматы вырос на 10,1% в реальном выражении, достигнув рекордных 24,8 трлн тенге. В 2024 году продолжился рост инвестиций в основной капитал – привлечено около 2 трлн тенге, а планы на текущий год предусматривают увеличение этой суммы до 2,3 трлн тенге.

Экология, благоустройство и застройка

Одной из ключевых проблем, по которой оценивают работу акимов и которая вызывает наибольшее беспокойство у жителей Алматы, остается экологическая ситуация в городе. При Ерболате Досаеве заработала амбициозная программа, чтобы вернуть Алматы статус "Города-сада". За последние три года в городе высажено более 1 млн деревьев. В этом году особое внимание уделяется озеленению города крупномерными деревьями, планируется высадить около 17 тыс. таких деревьев.

Фото: Дмитрий Доценко

Еще один раздражающий горожан фактор – это точечная застройка в городе, с которой Досаев намерен покончить. В первый же год нахождения на посту акима им был введен запрет на строительство жилья выше девяти этажей между проспектами Абая и аль-Фараби. Впервые за 20 лет был разработан новый Генплан города до 2040 года, в котором сказано, что это будет комфортный мегаполис с благоприятной окружающей средой для всех горожан, независимо от места проживания.

Пожалуй, одним из самых значимых шагов стало принятие новых правил застройки города. Эти правила направлены на предотвращение точечной застройки, защиту предгорий, зеленых зон и дворовых территорий от неконтролируемого строительства.

Как бороться с незаконным строительством, если не сносить незаконные строения? При Ерболате Досаеве снесли уже 69 таких объектов.

Дороги и транспорт

За три года обновлено порядка 2 тыс. автобусов, а доля экологичного общественного транспорта в прошлом году увеличилась с 53,7 до 70%. Также уже в этом году в Алматы начнется строительство двух выделенных коридоров BRT: по проспекту Райымбека и по улице Желтоксан.

Все это должно существенно разгрузить дороги и увеличить мобильность горожан. При этом в мегаполисе ежегодно ремонтируют порядка 250 км дорог.



В Алматы, самом большом городе страны, каждый день сотни тысяч людей отправляются на работу и учебу. Чтобы решить многолетние проблемы с транспортной инфраструктурой, был утвержден мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Одним из ключевых показателей мастер-плана станет увеличение доли поездок на общественном транспорте на 64%.

Фото: Дмитрий Доценко

Школьные автобусы, односменное обучение и амбулатории в пешей доступности

По инициативе акима успешно реализован проект "Школьный автобус". Благодаря проекту более 16 тыс. школьников получили возможность комфортно добираться до учебных заведений из отдаленных районов города.

"Это моя мечта", – признался Ерболат Досаев журналистам, рассказывая, что в городе школы постепенно переходят на односменное обучение. Сейчас таких школ 43, а через пару лет их будет уже свыше 90.

Также в Алматы внедрен Единый стандарт Первичной медико-санитарной помощи, по которому построены четыре центра первичной медико-санитарной помощи и одна поликлиника. Впервые за последние годы удалось сократить износ автопарка станции скорой медицинской помощи с 70 до 40%. За три года для города было приобретено 103 новых полностью оснащенных автомобиля скорой помощи.

Алматы также стал первым городом в Казахстане по внедрению пилотного проекта "Фетальная хирургия", благодаря которому можно проводить до 150 внутриутробных операций в год для предотвращения инвалидности у детей, был открыт Центр раннего вмешательства. Это важный шаг в развитии медицины и улучшении качества жизни будущих поколений.

Фото: Дмитрий Доценко

Также при Ерболате Досаеве в мегаполисе появилось множество мест для досуга горожан: в разных районах города строятся новые набережные вдоль рек, места для отдыха и спорта. Алматы стал первым городом в стране, где были открыты круглосуточные современные библиотеки, оснащенные оборудованием для незрячих и слабовидящих читателей. Это сделало доступ к знаниям и литературе более удобным и инклюзивным. В городе установлены уникальные для Казахстана автоматические библиотеки самообслуживания, расположенные в общественных местах.

Фото: Дмитрий Доценко

Кроме того, в городе запустили освещение телебашни "Кок-Тобе". Эта технология, используемая в небоскребах Нью-Йорка, Токио и Дубая, превратила телебашню в яркий символ города.

Эти и другие инициативы акима значительно повысили привлекательность Алматы для туристов. В результате внутренний туризм вырос на 20%, а иностранный – на впечатляющие 87,8%. Это лучший показатель того, что город развит, привлекателен и интересен для посещения. За три года налоговые поступления от туристической деятельности в городской бюджет увеличились в два раза. Только за 11 месяцев 2024 года в бюджет поступило 85,5 млрд тенге от туризма.

Туристы также выбирают Алматы, потому что это самый безопасный город в Казахстане. В 2022 году здесь впервые была запущена Единая система видеомониторинга, которая использует видеоаналитику и искусственный интеллект для обеспечения безопасности горожан и гостей города. К концу года количество камер, подключенных к этой системе, увеличится с 50 до 70 тыс., что сделает Алматы еще более защищенным и комфортным для проживания и посещения.